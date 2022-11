หัวเด็ดตีนขาด! "น้องโอ๋" ประกาศไม่ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง "เพชรทนง"

"น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) 7 สมัย ออกมาปฏิเสธชัด ไม่ขอชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับ "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกป้ายแดง หลังมีแฟนมวยลุ้นอยากให้เจ้าตัวครองเข็มขัดในสองกติกาหลังจากเกาะขอบจอเชียร์พี่ชายคนสนิท "เพชรทนง" โค่นบัลลังก์แชมป์เก่า “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต(145 ป.) ได้สำเร็จ "น้องโอ๋" ที่ครองบัลลังก์มวยไทยในรุ่นเดียวกันนั้น ได้รับข้อความจากแฟนมวยมากมายที่ถามถึงการข้ามสายไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจาก "เพชรทนง" แชมป์โลกคนสนิทแม้ "น้องโอ๋" จะรั้งตำแหน่งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้ ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ท้าชิงของ "เพชรทนง" แต่ด้วยทั้งคู่นั้นรู้จักกันมามากกว่า 20 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ไม่ต่างจากพี่น้องแท้ ๆ "น้องโอ๋" จึงรีบตอบกลับแฟน ๆ อย่างหนักแน่นผ่านเพจเฟซบุ๊ก NONG O Channel ว่าการชิงแชมป์ระหว่างทั้งคู่จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยให้เหตุผลว่า"ผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับ ว่าจะไม่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็น เพราะผมกับ พี่เพชรทนง สนิทกันมาก โตมาด้วยกัน ซ้อมมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก เป็นพี่น้องที่รักกัน ผมยินดีที่ พี่เพชรทนง ได้แชมป์ เราขอถือกันคนละเส้น ผมมวยไทย พี่เพชรทนง คิกบ็อกซิ่ง และช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจกันต่อไปแบบนี้ดีกว่าครับ"