99% เชื่อว่าโดนน็อก!!! "เพชรทนง" เผยหลังกระชากเข็มขัดแชมป์โลกมวย ONE

ภายหลังจาก "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ยอดนักสู้ชาวไทยโค่นบัลลังก์แชมป์เก่าชาวซามูไร "ฮิโรกิ อากิโมโตะ" นำเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กลับประเทศไทยได้สำเร็จ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมาโดยคู่เอกของรายการ "ฮิโรกิ" ขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกกับ "เพชรทนง" ผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ซึ่งเป็นความหวังที่จะกระชากเข็มขัด ONE กลับมาเป็นของคนไทยภาพรวม 5 ยก ทั้งคู่แลกอาวุธใส่กันแบบไม่ไม่ใครยอมใคร ฝ่ายเทพคิกบ็อกซิ่งชาวไทยอาศัยความเก๋ารอจังหวะสาดแข้งซ้ายสลับแทงเข่าจนแชมป์เข้าไม่ติด แต่ก็ยังอึดเดินสู้รับอาวุธจนซี่โครงช้ำ เมื่อครบ 5 ยก กรรมการเกิดเสียงแตกให้ "เพชรทนง" ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 เสียง แต่นั่นก็เพียงพอที่ทำให้เขาคว้าเข็มขัด ONE มาครองสมใจเมื่อจบการแข่งขัน เพชรทนง ได้โพตส์ข้อความถึงชัยชนะนัดนี้อย่างสะใจว่า "99% คนไทยทุกคนมองผมว่า โดนน็อกแน่นอน เพราะด้วยอายุเยอะแล้ว คงสู้เด็กๆ แชมป์รุ่นใหม่แข็งโป๊กไม่ได้ มีแต่ทีมงานของเราที่ทำงานและฝึกซ้อมอย่างหนัก""แล้วผมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ผมทำได้ เราทำการบ้านมาอย่างดี ทั้งซุปเปอร์บอน , น้องโอ๋ , รถถัง, ดีเซลเล็ก , ยอดพนมรุ้ง .. เทรนผมมาอย่างดี"