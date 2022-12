"น้องโอ๋" สร้างค่ายมวยส่วนตัว ประเดิมปั้นลูกชายวางอนาคตสู่สังเวียน ONE

"น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) เผยแผนสร้างค่ายมวยส่วนตัว "ฮาม่า มวยไทย" ที่ จ. อุดรธานี เพื่อใช้เวลาทุ่มเทฝึกซ้อมได้เต็มที่ พร้อมวางแผนถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ลูกชายทั้ง 2 คน หวังให้สานต่อความยิ่งใหญ่ในศึก ONE"ราชันฆ่าไม่ตาย" ออกมาเปิดเผยความตั้งใจที่สร้างค่ายมวยส่วนตัวขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของศรีภรรยา โดยตั้งชื่อว่า "ฮาม่า มวยไทย" ที่ตนกับลูก ๆ ช่วยกันคิดและตั้งชื่อกันเอง เพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสร้างความฟิตให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้ง 2 คน คือ "น้องออกัส" และ "น้องไอคิว" ที่ฉายแววเก่งไม่แพ้คนเป็นพ่อ โดยเจ้าตัวเผยว่า"ค่ายมวยจะอยู่ในพื้นที่เดียวกับฟาร์มวัวของผม ที่บ้านของภรรยา ในอำเภอบ้านพือ จังหวัดอุดรธานี ความตั้งใจแรกที่ทำค่ายมวยขึ้นมาก็เพื่อใช้ฝึกซ้อมส่วนตัว เวลาที่ผมยังไม่มีรายการขึ้นชก เพื่อจะได้รักษาความฟิตของร่างกาย และเป็นโอกาสที่ผมจะได้สอนการชกมวยให้ลูกชายทั้ง 2 คนด้วยครับ"อย่างไรก็ตาม ยอดมวยจากเมืองสกลนคร ยังไม่พร้อมจะเปิดรับลูกศิษย์เข้ามาฝึกซ้อมที่ค่าย เพราะด้วยชื่อเสียงของเขาอาจทำให้พ่อแม่ที่นำลูกมาฝากให้ดูแลอาจตั้งความหวังที่สูงเกินจริง"ผมยังไม่มีแผนจะรับเด็กที่ชอบมวยไทยมาฝึกซ้อมในค่ายของตัวเอง เพราะผมไม่อยากให้พ่อแม่ของเด็ก ๆ คาดหวังว่าพอมาอยู่กับผมแล้วจะต้องประสบความสำเร็จ จากการที่อาชีพนักมวยมีหลายเงื่อนไขมาเกี่ยวข้อง ตอนนี้ผมอยากมุ่งมั่นฝึกมวยให้ลูกชายทั้ง 2 คนก่อน พยายามกระตุ้นให้พวกเขาตั้งใจฝึกซ้อม และถ่ายทอดวิธีการชกมวย เผื่อในอนาคตพวกเขาอาจมีโอกาสได้ขึ้นชกในศึก ONE เหมือนกับผมครับ"ก่อนหน้านี้ ONE ประกาศว่า "น้องโอ๋" จะขึ้นป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับผู้ท้าชิงชาวรัสเซีย "อลาเวอร์ดี" เป็นส่วนหนึ่งของศึก ONE Fight Night 6 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66 แต่มีการโยกย้ายคู่ของ "น้องโอ๋" และ "อลาเวอร์ดี "มาประเดิมนัดปฐมฤกษ์ ONE ลุมพินี ในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 66โดยถือเป็นการพา "น้องโอ๋" กลับสู่ถิ่นเก่าที่เคยสร้างชื่อในฐานะแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่นการได้กลับมาเยือนถิ่นเก่า ทำให้ "น้องโอ๋" แสดงความมุ่งมั่นที่จะขึ้นสู่เวที ONE ลุมพินี ในสภาพร่างกายที่ฟิตเกินร้อย แม้ว่าจะเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 36 ปีไปได้ไม่นาน"ผมไม่ได้วางแผนว่าปีหนึ่งจะขึ้นชกกี่ไฟต์ ผมปล่อยให้ทาง ONE พิจารณาตามความเหมาะสมว่าช่วงไหนควรจัดผมขึ้นชก เพราะผมเตรียมร่างกายเพื่อให้พร้อมตลอดเวลา ผมฝึกซ้อมทุกวันไม่เคยหยุด หลังจบไฟต์นี้หากทาง ONE อยากให้ผมขึ้นชกไฟต์ต่อไปเมื่อไร แจ้งผมมาได้เลย เพราะผมเตรียมตัวเตรียมพร้อมทุกวันอยู่แล้ว"แฟนกีฬาชาวไทยติดตามการคืนสู่เวทีมวยลุมพินีของ "น้องโอ๋" ในศึก ONE ลุมพินี นัดแรกในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.66 ถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 19.30 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ลงทะเบียนด่วนที่สุด เพื่อรับสิทธิซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาพิเศษที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/ONEL-PRESALE-TH