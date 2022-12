"รถถัง" ขอลาบวชหลังเสร็จศึกคิกบ็อกซิ่ง ONE ม.ค.ปีหน้า

ราชัน ONE มวยไทยรุ่นฟลายเวต (135 ป.) "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ประกาศลาบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ หลังจบภารกิจในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ที่จะจัดขึ้นที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66เมื่อเร็ว ๆ นี้ "รถถัง" ได้ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก รถถัง จิตรเมืองนนท์ ว่าได้ฤกษ์อุปสมบทเพื่อทดแทนบุพการีที่วัดอินทาราม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี สมจิตร แว่นแก้ว หัวหน้าค่ายเมืองจิตรเมืองนนท์ รับเป็นเจ้าภาพ โดยพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 66 โดยเจ้าตัวเผยว่า"ผมก็ตั้งใจมานานแล้วครับ แต่ก็ติดนั่นติดนี่มาตลอด จนตอนนี้ ผมอายุเข้าเบญจเพสแล้ว ก็คิดว่าถึงเวลาแล้ว ก็อยากตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วย ผมตั้งใจว่าหลังจบศึก ONE เดือนม.ค. ปีหน้า ก็จะบวชเลย ก็ตั้งใจจะบวชประมาณสองสัปดาห์ครับ"หลังจากที่ "รถถัง" สามารถลงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จาก "โจเซฟ ลาซิรี" ราชันรุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ได้สำเร็จ สร้างสถิติครองบัลลังก์เป็นสมมัยที่ 5 เขาก็ตัดสินใจข้ามมาตะลุยสายคิกบ็อกซิ่งโดยมีเป้าหมายล่าเข็มขัดเสนที่สองครั้งนี้ "รถถัง" ถูกประกบคู่กับ “แดเนียล พูแอร์ตัส” นักชกจากเมืองกระทิงดุ ซึ่งถือเป็นการกลับมาขึ้นสังเวียน ONE ของนักมวยซุปตาร์ต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยในรอบหลายปี โดยจะมีถ่ายทอดสดการแข่งขันในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66นอกจากศึกคิกบ็อกซิ่งของ "รถถัง" แล้วยังมีตัวแทนนักกีฬาชาวไทยอีก 3 รายร่วมเสิร์ฟความมันในศึกแรกฉลองศักราชใหม่ของ ONE ครั้งนี้ด้วย ได้แก่ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และ "แสตมป์ แฟร์เเท็กซ์"แฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าและโปรแกรมการแข่งขันเต็มของศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ได้ที่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, อินสตาแกรม ONEChampTh และเว็บไซต์ www.onefc.com โดยสามารถจองบัตรเข้าชมที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท รีบจองก่อน ได้ที่นั่งชัดถนัดตาก่อน คลิกที่ลิงก์นี้ bit.ly/OFN6BKK