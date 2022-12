ย้อนฟอร์มคิกบ็อกซิ่ง "รถถัง" ลุ้นชิงเข็มขัด ONE เส้นที่สอง

ย้อนดูฟอร์ม "รถถัง จิตรเมืองนนท์" หนึ่งในตัวเต็งตำแหน่งผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ก่อนจะได้รู้ว่า "รถถัง" จะต้องชิงเข็มขัดเส้นนี้กับใครระหว่าง "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" หรือ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9"หลังจาก "รถถัง" นั่งครองแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตเมื่อปี 2562 และสามารถรั้งเข็มขัดได้ถึง 3 ครั้ง เขาก็วางแผนที่ล่าเข็มขัดเส้นที่สองในสายคิกบ็อกซิ่ง โดยได้มีโอกาสข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนก.พ.64 เจอกับ "ทาเกียร์ คาลิลอฟ" นักชกจากรัสเซียที่หาญกล้าอาสาเป็นมวยขัดตาทัพแม้ครั้งนั้น ประสบการณ์ในการชกคิกบ็อกซิ่งของ "รถถัง" จะน้อยกว่าคู่แข่งแดนหมีขาวอยู่พอสมควร แต่เขาก็ไม่ทำให้ผิดหวัง บุกไม่ยั้งตามสไตล์บู๊ดุดัน เอาชนะ "ทาเกียร์" ไปอย่างขาดลอย ส่งเขาขึ้นมารั้งอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซึ่งหมายความวาเขามีสิทธิ์ได้ชิงบัลลังก์หากทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากกลับมาทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์มวยไทยสำเร็จเป็นครั้งที่ 4 เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา "รถถัง" ก็ตัดสินใจเดินหน้าลุยสายคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งในรอบเกือบหนึ่งปี โดยจะเจอกับ "แดเนียส พูแอร์ตัส" คู่แข่งจากแดนกระทิงดุที่เคยถูกวางตัวให้เจอกันแต่ต้องแคล้วคลาดไปก่อนหน้านี้โดยทั้งคู่จะสู้กันในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ที่จะถ่ายทอดสดจาก อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66 หาก "รถถัง" ชนะการแข่งขันนี้ ก็อาจมีสิทธิ์ลุ้นไปชิงเข็มขัดกับแชมป์โลกระหว่าง "อิเลียส" เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน หรือ "ซุปเปอร์เล็ก" ผู้ท้าชิง ซึ่งจะมีการตัดสินว่าเข็มขัดจะเปลี่ยนมือหรือไม่ในวันเดียวกันแฟนกีฬาที่อยากเชียร์ "รถถัง" ถึงขอบสังเวียนพร้อมกับชมรายการต่อสู้ระดับโลกที่ยกพลมาจัด ณ เมืองไทย สามารถจองบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท ได้ทางลิงค์ bit.ly/OFN6BKK