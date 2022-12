"จามาล" ส่งสารถึง "ตะวันฉาย" ก่อนดวลเดือด ศึก ONE 11 ก.พ.66

“จามาล ยูซูพอฟ” ผู้ท้าชิงจากตุรกี ส่งสารผ่านโซเชียลมีเดียข่มขวัญ "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) คนล่าสุด ก่อนที่ทั้งคู่จะได้ดวลเดือดชิงเข็มขัดกันในศึก ONE FIGHT NIGHT 7 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามจาการ์ตา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 11 ก.พ.66 ตามเวลาประเทศไทย"จามาล" นักมวยชาวตุรกีรอคอยโอกาสชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต มานานแสนนาน หลังจากคลาดกันกับแชมป์โลกคนเก่าไปหลายครั้งหลายครา กระทั่งเข็มขัดเปลี่ยนเจ้าของสู่มือ "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ" เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา"จามาล" เคยสร้างปรากฏการณ์ช็อก ด้วยการน็อกนักมวยระดับตำนาน "ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์" ในนัดเปิดตัวครั้งแรก เมื่อ 16 พ.ย.62 จากนั้นก็เก็บแต้มชนะนักมวยแดนน้ำหอม "เซมี ซานา" และนักมวยเมืองย่าโม "โจ ณัฐวุฒิ" กำสถิติ 3 ไฟต์ไร้พ่าย ก่อนได้รับโอกาสให้ขึ้นป้ายเป็นผู้ท้าชิงรายแรกของ "ตะวันฉาย" ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงรุ่นนี้โดยก่อนที่ทั้งคู่จะเปิดศึกชิงบัลลังก์กันจริง ผู้ท้าชิงก็โพสต์ข้อความส่งสารถึงแชมป์โลกเป็นการวอร์มเครื่องเบา ๆ ทางไอจีส่วนตัวว่า"ผมกำลังมาตามทางที่ควรเป็นของผม เชยชมเข็มขัดให้สมใจ "ตะวันฉาย" นานเท่าที่คุณจะรักษามันไว้ได้"ส่วน "ตะวันฉาย" เมื่อได้เห็นข้อความดังกล่าวก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา สวนกลับทันควันเช่นกัน“เห็นท้าหลายรอบละ ไม่ต้องพูดเยอะหรอก สมใจแน่นอน”แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึก ONE FIGHT NIGHT 7 ได้ที่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, อินสตาแกรม ONEChampTh และเว็บไซต์ www.onefc.com