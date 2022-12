ฮีโรเมียนมา "ออง ลา" ประกบ "ฟ่าน หรง" ศึก ONE 14 ม.ค.66 ที่กรุงเทพฯ

ฮีโรเมียนมา "ออง ลา เอ็น ซาง" อดีตแชมป์โลก ONE สองรุ่น (มิดเดิลเวตและไลต์เฮฟวีเวต) ได้คิวคืนสังเวียนปะทะนักสู้ฟอร์มแกร่งจากแดนมังกร "ฟ่าน หรง" เสริมทัพอัปดีกรีความเดือดในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ที่จะกลับมาจัดการแข่งขันที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66 โดยจะยิงสัญญาณสดสู่อเมริกาในช่วงไพรม์ไทม์ ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของประเทศไทยเจ้าของฉายา "งูหลามพม่า" ออง ลา เอ็น ซาง ได้รับการยกย่องให้เป็นนักสู้วีรบุรุษของชาวเมียนมาเมื่อเขาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต ชาวเมียนมาคนแรกเมื่อปี 2560 โดยเขาจะมาปรากฏตัวต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยเป็นครั้งแรกในศึกนี้แม้ ออง ลา จะเสียเข็มขัดแชมป์ทั้งสองเส้นที่เคยครองให้แก่ "อัศวินดัตช์" ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ แต่หลังจากนั้น เขาก็มุ่งมั่นปั้นฟอร์มใหม่ไต่แรงกิงคืนสู่บัลลังก์รุ่นมิดเดิลเวต (205 ป.) เข็มขัดเส้นแรกที่ส่งให้เขาสร้างชื่อในฐานะ "ฮีโรเมียนมา""ออง ลา" เริ่มคืนฟอร์มแกร่งแรงขึ้นมา โดยสามารถเก็บแต้มชัย 2 ครั้ง ใน 3 ไฟต์หลัง ล่าสุดก็สามารถโชว์ฟอร์มเดือดด้วยการชนะน็อกนักสู้ขวัญใจชาวซามูไร "ยูชิน โอกามิ" เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมาขณะที่ "ฟ่าน หรง" ถือเป็นนักสู้ดาวรุ่งชาวจีนที่กำลังเร่งทำผลงานไต่อันดับในรุ่นมิดเดิลเวต โดยเคยประมือกับนักสู้แถวหน้าของรุ่นมาแล้วหลายรายซึ่งรวมถึงอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต "วิตาลี บิ๊กแดช" และราชันรุ่นมิดเดิลเวตคนปัจจุบัน "ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์"โดยทั้งคู่จะร่วมชิงชัยเคียงบ่าเคียงไหล่กับทัพนักกีฬาไทยที่ตบเท้าลงศึกเดียวกัน ได้แก่ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน, รถถัง จิตรเมืองนนท์, ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9, แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย และ พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม