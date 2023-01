เพื่อนซี้แชมป์โลก ONE เก็งผลศึก “ซุปเปอร์บอน vs ชิงกิซ” เสาร์ที่ 14 ม.ค.นี้

"น้องโอ๋-เพชรทนง-รถถัง" เหล่าเพื่อนซี้ดีกรีแชมป์โลก ONE รวมตัวเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์ศึกชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ระหว่าง "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ราชันคนปัจจุบัน และผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวตโดยการแข่งขันชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จะเป็นคู่เอกในรายการ ONE FIGHT NIGHT 6 ที่จะถ่ายทอดสดจาก อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.นี้ เราจะพาไปดูกันว่าบรรดาเพื่อนนักมวยสุดซี้ของ "ซุปเปอร์บอน" จะมีมุมมองอย่างไรต่อศึกใหญ่ครั้งนี้"ผมคิดว่าคู่ซุปเปอร์บอน ยก 1-2 รูปเกมออกมาสูสี เพราะว่า ชิงกิซ มีความเร็วความคล่องตัว แต่ 3 ยกหลังผมคิดว่าซุปเปอร์บอนคงควบคุมเกมการชกไว้ได้เผลอ ๆ ซุปเปอร์บอนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ เกมอาจจะไม่ครบ 5 ยกเพราะซุปเปอร์บอนมีลูกทีเด็ดเตรียมไปเยอะมาก ผมมองว่า ซุปเปอร์บอน ชนะครับ""ผมมองว่าการสู้กันแบบ 5 ยก ชิงกิซ สู้ ซุปเปอร์บอน ไม่ได้ แต่ ชิงกิซ ค่อนข้างไวเลยครับ อาวุธเขาก็คมด้วย ยอมรับว่าดูตามสายตาเขาเร็วกว่า ซุปเปอร์บอน ครับ แต่ถ้าสู้กัน 5 ยก ผมเชียร์ ซุปเปอร์บอน เพราะ ซุปเปอร์บอน มีความฉลาด และประยุกต์อาวุธมวยไทยมาใช้ได้ดีครับ ทั้งเตะ ทั้งเข่า ซุปเปอร์บอน เป็นคนที่ป้องกันหมัดได้ดีมากครับ เผลอ ๆ ยก 4 อาจมีเตะก้านคอน็อกให้เห็นกันด้วย ผมขอฟันธง ซุปเปอร์บอน ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่นับก็น็อกแน่นอนครับ""ซุปเปอร์บอน เด่นในเรื่องในการเตะ การบล็อกเหลี่ยมอยู่แล้วครับ แต่ก็ประมาทหมัดของคู่แข่งไม่ได้ครับ เพราะเขาจะเร็วกว่า ซุปเปอร์บอน ถ้า ซุปเปอร์บอน ป้องกันตรงนี้ได้ ผมคิดว่าเข็มขัดอยู่ที่เดิมครับ ถ้าสู้กันถึงครบยก ซุปเปอร์บอน ชนะแน่นอนครับ เผลอ ๆ เราอาจจะได้เห็นลูกเตะก้านคออีกรอบด้วยครับ"แฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ได้ในวันเเสาร์ที่ 14 ม.ค.66 ผ่านทางเว็บไซต์ www. watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship , เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.