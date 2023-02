บุกอเมริกา “รถถัง” จ่อคิวป้องเข็มขัดมวยไทยต่อหน้าแฟนมะกันศึก ONE 6 พ.ค.นี้

งานเข้ารัว ๆ สำหรับนักมวยจอมบู๊ขวัญใจชาวไทย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ที่ได้ฤกษ์ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) เป็นครั้งที่ 5 กับผู้ท้าชิงใหม่ถอดด้ามจากเม็กซิโก “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ที่จะยกพลไปจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกที่รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66 ตามเวลาประเทศไทยหลังจากเพิ่งมีการประกาศคิวชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.นี้ “รถถัง” ก็มีงานใหญ่รอจ่อคิวต่อเนื่อง โดยเจ้าตัวต้องกลับไปทำหน้าที่เจ้าบัลลังก์มวยไทยอีกหนึ่งวาระ ที่สำคัญ ยังเป็นการป้องกันตำแหน่งนอกบ้านในดินแดนพญาอินทรีเป็นครั้งแรกด้วย“รถถัง” ลงศึกรั้งเข็มขัดมวยไทยครั้งล่าสุดกับ “เจเซฟ ลาซิรี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ที่อาจหาญขึ้นมาท้าชนในรุ่นใหญ่กว่า ปรากฏว่า “รถถัง” ยังคงฟอร์มแกร่งเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย ครองบัลลังก์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นเป็นสมัยที่ 5 เมื่อเดือน พ.ย.65ครั้งนี้ แชมป์โลกซุปตาร์ชาวไทยจะเผชิญหน้ากับ “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” ชาวเม็กซิกัน วัย 28 ปี ผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่จะมาปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมวยสายบู๊ดุดันไม่เป็นรองใคร และยังมีดีกรีเป็นถึงผู้ครองเข็มขัดแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล คนแรกของชาติเม็กซิโก รวมถึงยังมีค่ายมวยของตัวเองอีกด้วยแฟน ๆ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ที่ onefc.com/onefightnight10 และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh