ป้ายหน้าต้องเป็นผม! "รถถัง" ปักธงท้าชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจาก "ซุปเปอร์เล็ก"

ราชันมวยไทยจอมบู๊ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ประกาศขอจองตำแหน่งผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต คนต่อไปของเจ้าบัลลังก์คนใหม่ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” หลังสานต่อชัยชนะเป็นครั้งที่สองในสายคิกบ็อกซิ่งในไฟต์ล่าสุด“ดิ ไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ เครื่องแรงไม่มีสะดุดเอาชนะ “จีตัว ยีปู” นักชกจากเมืองจีนไปอย่างขาดลอย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พิกัดเฉพาะ (136.5 ป.) จากศึก ONE FIGHT NIGHT 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวประกาศลั่นหลังจบศึกขอเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) คนต่อไปหลังจากป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตครั้งที่ 4 จาก “โจเซฟ ลาซิรี” ได้สำเร็จ เมื่อเดือนพ.ย.65 “รถถัง” ก็หันกลับมาลุยเส้นทางคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งโดยสามารถเก็บแต้มชัยเป็นไฟต์ที่สองในการลงแข่งกติกาคิกบ็อกซิ่งใน ONEโดยปัจจุบัน "รถถัง" นอกจากจะนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต แล้ว ยังรั้งตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันอีกด้วย ซึ่งเท่ากับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกคนต่อไปในอนาคต"รถถัง" ประเดิมลงแข่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกเมื่อปี 2564 โดยกำชัยเหนือ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” จากรัสเซียมาได้ จนกระทั่งได้คืนสังเวียนคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งในไฟต์ล่าสุดและสามารถสานต่อชัยชนะเป็นครั้งที่สองจากผลงานครั้งนี้ เจ้าตัวก็มั่นใจว่าแม้ตนเองจะยังมีประสบการณ์การชกคิกบ็อกซิ่งไม่มากนัก แต่ชัยชนะสองไฟต์ที่ผ่านมาก็น่าจะเพียงพอให้เขาคว้าตั๋วขึ้นชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งในครั้งหน้าเพื่อล่าเข็มขัดเส้นที่สองมาครอง“ผมมีเป้าหมาย ตอนนี้โอกาสมาถึงผมแล้ว ผมผ่านด่านนี้มาได้แล้ว ผมก็อยากขอโอกาสที่จะชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง หวังว่าป้ายหน้าจะเป็นผมที่ไปผู้ท้าชิงรายต่อไปครับ"