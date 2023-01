"ซุปเปอร์บอน" ยกนิ้ว "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" เก่งสุดทั้งมวยไทยและ MMA

"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ออกปากชม "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" โดยยกให้เป็นนักสู้หญิงที่เก่งที่สุดทั้งในกติกามวยไทยและการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ชนิดหาตัวจับยากในวงการกีฬาการต่อสู้ของไทย"ซุปเปอร์บอน" และ "แสตมป์" ทั้งสองรู้จักมักคุ้นกันดีในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ ซึ่ง "ซุปเปอร์บอน" ก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ติดตามการแข่งขันของนักสู้รุ่นน้องคนนี้มาตลอด จึงได้เห็นพัฒนาการของ "แสตมป์" ตั้งแต่เข้ามาโชว์ผลงานใน ONE ครั้งแรกกระทั่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกชิ่ง รุ่นอะตอมเวต ( 115 ป.) เรื่อยมาจนถึงครั้งที่ "แสตมป์" มุ่งหน้าในสาย MMA และสามารถคว้าแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิงสำเร็จในปี 2564โดยซุปเปอร์บอนถึงกับเอ่ยปากชมว่า “แสตมป์” คือตัวท็อปสุดจากบรรดานักกีฬาต่อสู้หญิงชาวไทย“น้องแสตมป์ เก่งขึ้นมากจากไฟต์แรกใน ONE มีพัฒนาการที่ดีมากทั้งมวยไทยและ MMA ผมมองว่าในประเทศไทยตอนนี้ แสตมป์ เก่งที่สุดทั้งในกีฬา MMA และมวยไทย สำหรับนักมวยหญิงเขาก็เทียบเท่าระดับโลกแล้วจริง ๆ ส่วนในสาย MMA ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน เขามีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกได้ครับ ถ้าเจอ เเองเจลา อีกครั้งผมว่าชนะได้ครับ”แม้เส้นทางตอนนี้ "แสตมป์" จะตรงดิ่งไปที่บัลลังก์ MMA รุ่นอะตอมเวตแต่เธอก็มีแผนที่จะกลับมาทวงเข็มขัดมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งที่เคยครองคืนกลับมา ซึ่ง “ซุปเปอร์บอน” ก็ได้รับรู้ถึงความตั้งใจของ “แสตมป์” ในเรื่องนี้เช่นกันโดยมีความเห็นในประเด็นนี้ว่า“ผมคิดว่าน้องทำได้ครับ เพราะเขาเคยเป็นแชมป์ทั้งสองกติกามาแล้ว ประสบการณ์การชิงแชมป์โลกก็มีแล้ว แค่ต้องกลับมาทบทวนมวยไทย และคิกบ็อกซิ่งอีกหน่อย ตอนที่ แสตมป์ เสียแชมป์ เป็นเพราะน้องอาจจะโฟกัสหลายทางเกินไป ทำให้ไม่รู้จะมุ่งไปทางไหนดี ผมจึงมองว่าถ้าน้องอยากได้เข็มขัดเส้นไหนก็ตามจะต้องโฟกัสฝึกซ้อมเป็นอย่าง ๆ ไปครับ”อย่างไรก็ตาม “แสตมป์" มีคิวเปิดศึกลูกผสมหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ONE โดยใช้กติกามวยไทย x การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) กับ “อนิสสา เม็กเซน” ในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ซึ่งเป็นโอกาสที่ "แสตมป์" จะได้โชว์ทักษะฝีมือในทั้งสองกติกาต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยโดยศึกนี้จะถ่ายทอดสดจาก อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66 ซึ่งเป็นรายการเดียวกับที่ “ซุปเปอร์บอน” จะลงป้องแชมป์กับผู้ท้าชิง “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” เช่นกัน