เดือดก่อนประจันหน้า "แสตมป์" ย้อนแรง "อนิสสา" หลังโดนแซะ "เป็นแค่เเดนเซอร์"

"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ย้อนแรงถึง "อนิสสา เม็กเซน" คู่แข่งที่จะต้องประจันหน้ากันในกติกาลูกผสมการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) x มวยไทย รุ่นอะตอมเวตหญิง (115 ป.) คู่แรกในประวัติศาสตร์ หลังถูกแซะเป็นแค่แดนเซอร์โดยทั้งคู่มีคิวฉะเดือดกันในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66สืบเนื่องมาจากการที่ ONE เวียนกลับมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยอีกคครั้งในรอบ 2 ปี จึงมีการประกบคู่ในรูปแบบกติกาพิเศษการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) x มวยไทย ศึกระหว่าง “แสตมป์” และ “อนิสสา” ถือเป็นการใช้กติกาลูกผสมหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ยังไม่ทันไรความเดือดก็เริ่มปะทุขึ้นเมื่อ "อนิสสา" ตัวแม่แห่งแดนน้ำหอม แซะแรงถึง "แสตมป์" นักสู้สาวไทยกลางสังเวียนใจความว่า"เธอเป็นแค่แดนเซอร์ แต่ฉันเป็นนักสู้ตัวจริง ง่ายๆ สั้นๆ ค่ะ"ด้าน "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ยอมอยู่เฉยย้อนกลับทันควันถึง "อนิสสา" อย่างเจ็บแสบ"เขาบอกว่าหนูเป็นแค่แดนเซอร์ค่ะ เขาเป็นนักสู้ตัวจริง หนูก็อยากจะบอก ใช่ค่ะ หนูเป็นแดนเซอร์ แต่หนูเคยได้แชมป์ ONE แล้วเขาเคยได้แชมป์ ONE เหมือนหนูหรือเปล่า"แฟนกีฬาที่อยากเชียร์ "แสตมป์" ถึงขอบสังเวียนพร้อมกับชมรายการต่อสู้ระดับโลกที่ยกพลมาจัด ณ เมืองไทย สามารถจองบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท ได้ทางลิงค์ bit.ly/OFN6BKK