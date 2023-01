"ชาตรี" ไขข้อข้องใจ เหตุใด "วัน แชมเปียนชิพ" จึงไร้เสียงปี่กลองและรำไหว้ครู

ไขข้อข้องใจว่าเหตุใดการแข่งขันมวยไทยใน ONE จึงไม่มีเสียงปี่เสียงกลองและการรำไหว้ครูเหมือนกับเวทีมวยทั่วไป โดยหัวเรือใหญ่ของ วัน แชมเปียนชิพ "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ได้ออกมาตอบคำถามนี้ด้วยตนเองโดยปกติแล้วการแข่งขันมวยไทยนั้นจะมาพร้อมกับการบรรเลงเพลงปี่กลองและท่าร่ายรำของนักมวยไทยที่เรียกว่าการไหว้ครูซึ่งจะเห็นกันจนชินตาในเวทีแข่งขันมวยไทยทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่หากติดตามการแข่งขันในรายการ ONE แฟน ๆ กีฬาคงจะสังเกตเห็นว่า วัน แชมเปียนชิพ ไม่มีเสียงเพลงปี่และการรำไหว้ครูก่อนขึ้นชกในกติกามวยไทย แต่เปลี่ยนเป็นการเปิดตัวของนักกีฬาที่เดินโชว์ตัวมาพร้อมเสียงดนตรีสากลหรือบางครั้งก็มีการเอนเตอร์เทนคนดูแบบสุดมันด้วยการวาดลีลาตามจังหวะเพลงของนักกีฬาบางคนซึ่งเป็นที่น่าจดจำ เช่น แชมป์โลกมวยไทยจอมบู๊ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" และ "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" นักสู้สาวเจ้าของตำนาน "แสตมป์แดนซ์" ที่แฟนกีฬาทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีหลังจากมีคำถามจากแฟนมวยบางกลุ่มในประเด็นนี้ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE ได้ออกมาไขความกระจ่างในเรื่องที่ไม่ปรากฏวงดนตรีปี่มวยและการรำไหว้ครูบนเวทีระดับโลก ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ด้วยตัวเอง"ปกติแล้วการแข่งขันมวยไทย มักจะถ่ายทอดสดแค่ในประเทศไทยเท่านั้น จึงทำให้ผู้ชมเข้าใจในการไหว้ครู เข้าใจในเสียงปี่กลอง แต่ ONE มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ซึ่งผู้ชมในต่างประเทศไม่ว่าจะโซนยุโรปหรืออเมริกา เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมการไหว้ครูเหมือนที่คนไทยเข้าใจ""แต่สิ่งที่เราจะถ่ายทอดความเป็นมวยไทยได้ดีที่สุดคือ แม่ไม้มวยไทยที่นักกีฬาของเราแสดงออกมา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดที่นักมวยไทยได้โชว์บนสังเวียน และนี่ต่างหากคือสิ่งที่ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจตรงกันในการดูมวยไทยครับ"