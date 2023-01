ลูกเตะพิฆาต “พันธ์พยัคฆ์” คว้ารางวัล “น็อกเอาต์ยอดเยี่ยม (มวยไทย) ประจำปี 2565”

การแข่งมวยไทยโดยสวมนวมเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ในศึก วัน แชมเปียนชิพ ขึ้นชื่อว่าเป็นการต่อสู้สุดอันตรายที่เป็นเหตุให้เกิดการน็อกเอาต์ที่สร้างความตกตะลึงให้ผู้ชมทั่วโลกมานับครั้งไม่ถ้วน โดยตลอดปี 2565 มีการน็อกเอาต์ที่ได้รับการกล่าวขานในหลายไฟต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกติกามวยไทยแต่คงไม่มีการน็อกเอาต์ครั้งไหนที่เด็ดขาดและสร้างความสะใจให้แฟนมวยทั่วโลกได้เท่ากับลูกเตะเผด็จศึกของ “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” ที่อัดเข้าเต็มหน้าของ “ซาวาส ไมเคิล” คู่ต่อสู้ชาวไซปรัส ในศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565จากผลงานโลกตะลึงในไฟต์นี้ ONE จึงตัดสินใจมอบรางวัล “น็อกเอาต์ยอดเยี่ยม (มวยไทย) ประจำปี 2565” ให้แก่ยอดฝีมือชาวไทย “พันธ์พยัคฆ์” ที่ครองความยิ่งใหญ่บนสังเวียนมวยไทยมายาวนาน จนได้รับฉายาว่า “ยอดมวย 3 พ.ศ.”“พันธ์พยัคฆ์” ถูกส้มใบใหญ่หล่นทับได้เสียบแทนเพื่อนร่วมค่าย “ดิ ไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่ต้องถอนตัวกะทันหัน โดยเลื่อนเป็นนักกีฬาตัวจริงในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของ “พันธ์พยัคฆ์” ที่ต้องขึ้นชกแทนเพื่อนร่วมค่ายคู่ซี้ในศึกมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ “พันธ์พยัคฆ์” ขึ้นสู่เวทีด้วยความมุ่งมั่นมากกว่าทุกครั้ง โดยประกาศว่าจะได้เห็นเวอร์ชันใหม่ของ “ยอดมวย” หลังจากได้โอกาสรับบทบาทครูมวยที่ยิมอีโวลฟ์ สิงคโปร์ ซึ่งทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนสไตล์การชกให้ดุดันเพื่อเอาใจแฟนกีฬา ONE มากยิ่งขึ้นหลังระฆังดังยกแรก “พันธ์พยัคฆ์” เปิดฉากลุยใส่ “ซาวาส” ทันที ก่อนจะใช้อาวุธหมัด และลูกเตะสลับเล่นงานคู่ชกชาวไซปรัส ที่ทำได้เพียงตั้งรับอยู่ข้างเดียว ถึงอีกฝ่ายจะพยายามเดินเข้าหา แต่ถูกลูกถีบของ “พันธ์พยัคฆ์” ทำลายจังหวะจนไม่มีอาจเข้าสู้ระยะประชิดได้เลยยกแรก “พันธ์พยัคฆ์” เหนือกว่าอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายคุมการชกทั้งหมดเอาไว้ แต่ความสุดยอดที่แฟนมวยต้องจดจำเกิดขึ้นในยกถัดมา เมื่อ “พันธ์พยัคฆ์” ขยับเดินทำคะแนนพร้อมยิงฮุกขวาเข้าหน้า “ซาวาส”​ จนเสียหลัก แล้วตามด้วยแข้งซ้ายฟาดเข้าเต็มหน้า จนอีกฝ่ายเซถลาร่วงลงไปนอนกับพื้นเวที กรรมการเห็นสภาพของ “ซาวาส”​ ไปต่อไม่ไหวจึงยุติการชก หลังจากผ่านไปเพียง 10 วินาทีของยกสองเท่านั้นนับเป็นน็อกเอาต์เป็นครั้งแรกของ “พันธ์พยัคฆ์” นับตั้งแต่เข้าร่วมกับ ONE เมื่อปี 2561 และทุบโบนัสพิเศษ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” กลับบ้านไปด้วยติดตามความข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh