"ซุปเปอร์เล็ก" เปลี่ยนคู่ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง "แดเนียล พูแอร์ตัส" ศึก ONE 14 ม.ค.นี้

อัปเดตโปรแกรมเต็มศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ที่อิมแพ็ค อารีนา เสาร์ 14 ม.ค.นี้ "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่มีคิวป้องกันตำแหน่งกับ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ประกาศสละตำแหน่ง หลังเห็นว่าตนเองไม่สามารถทำน้ำหนักในรุ่นนี้ได้อย่างแน่นอน และจะเกิดความเสียหายหากปล่อยให้ล่วงเลยจนถึงวันแข่งขัน ยังผลให้ตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นนี้กลายเป็น "แชมป์ว่าง" ทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงใกล้สัปดาห์แข่งขัน วัน แชมเปียนชิพ จึงพิจารณาเลือกนักกีฬาที่มีความเหมาะสม และมีความพร้อมในการฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งขันแทน โอกาสนี้จึงตกไปอยู่ที่ "แดเนียล พูแอร์ตัส" นักชกชาวสเปน ซึ่งเดิมทีมีคิวขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ในศึกเดียวกัน ขยับขึ้นมาเป็นคู่ชิงกับ "ซุปเปอร์เล็ก"ส่วนทางด้าน "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ได้คู่ชกใหม่คือ "จีตัว ยีปู" นักมวยชาวจีนซึ่งเคยเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา โดยพ่ายแพ้ให้กับ "แดเนียล พูแอร์ตัส" อย่างไม่เป็นเอกฉันท์ ขันอาสาเข้ามารับหน้าที่ขัดตาทัพในศึกนี้อีกคู่หนึ่งคือ "เลียม แฮร์ริสัน" จอมห้ำหั่นจากแดนผู้ดี มีอันต้องถอนชก หลังประสบปัญหาอาการบาดเจ็บและต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยไม่สามารถหามวยแทนที่เหมาะสมได้ ทำให้การชกกับ "พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" ในศึกนี้มีอันต้องเลื่อนไปก่อนอีกหนึ่งคู่ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือ ฮีโรเมียนมา "ออง ลา เอ็น ซาง" เดิมถูกประกบคู่กับ "ฟ่าน หรง" จากจีน แต่ฝ่ายหลังต้องถอนชกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จึงต้องเจอกับคู่ชกใหม่ "จิลแบร์โต กัลวาโอ" จากบราซิลส่วนคู่เอกของรายการยังคงเป็นศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ระหว่างเจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" และผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเดียวกันร่วมด้วยศึกกติกาลูกผสมหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ปะทะ "อนิสสา เม็กเซน" ในรูปแบบมวยไทย x การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) และศึกล้างตาสยบดรามาระหว่างสาวน้อยมวยไทย "ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" และ "บาร์บี้" เอคาเทรินา วานดารีวาแฟนกีฬาที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการชมสดในสนามอันน่าตื่นเต้นเร้าใจ และได้ส่งกำลังใจนักกีฬาคนโปรดแบบใกล้ชิดติดสังเวียน สามารถจองบัตรเข้าชมที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท รีบจองก่อน ได้ที่นั่งชัดถนัดตาก่อน คลิกที่ลิงก์นี้ bit.ly/OFN6BKK โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE FIGHT NIGHT 6คู่ในรายการคู่เอก ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน vs ชิงกิซ อัลลาซอฟ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs แดเนียล พูแอร์ตัส (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)ไมกี มูซูเมกี vs กันทูมัวร์ บายานดูเรน (ชิงแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต)แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs อนิสสา เม็กเซน (กติกาพิเศษมวยไทย X MMA รุ่นอะตอมเวต)ออง ลา เอ็น ซาง vs จิลแบร์โต กัลวาโอ (MMA 215 ป.)รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs จีตัว ยีปู (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)แกรี โทนอน vs จอห์นนี นูเนซ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)ถ่ายทอดสดหลังคู่ในรายการซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย vs. เอคาเทรินา วานดารีวา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)คิม แจ วุง vs โชโก ซาโตะ (MMA 150 ป.)