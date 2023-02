"แสตมป์" ร่วมขบวนทัพ ONE บุกอเมริกา ปะทะเจ้าถิ่น "อลิส แอนเดอร์สัน" 6 พ.ค.นี้

"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ซูเปอร์สตาร์สาวขวัญใจชาวไทยเตรียมเก็บกระเป๋าลุยศึกใหญ่ที่ ONE ยกพลไปจัดการแข่งขันในดินแดนพญาอินทรีเป็นครั้งแรก โดยมีคิวดวลเดือดกับสาวดาวดังเจ้าถิ่น "อลิส แอนเดอร์สัน" ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (115 ป.) ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจาก เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66สำหรับ "แสตมป์" ในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE รุ่นอะตอมเวต กลับมาสานต่อชัยชนะอีกครั้งหลังจากปราบ "จีฮิน รัดชวน" ผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิงในไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือนต.ค.65 โดยตั้งใจจะรักษาเก้าอี้เบอร์หนึ่งให้นานที่สุดเพื่อรอวันขึ้นรีแมตช์ชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับราชินีรุ่นอะตอมเวต “แองเจลา ลี”ส่วนทางด้าน "อลิส" นักสู้สาวสวยสายสตรองจากอเมริกา ปรากฏตัวครั้งแรกบนเวที ONE ในฐานะ 1 ใน 8 ผู้แข่งขันศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิงในรอบแรกของการแข่งขัน "อลิส" ถูกประกบคู่กับ “อิตซูกิ ฮิราตะ” นักสู้สาวขวัญใจชาวญี่ปุ่น แม้สุดท้าย "อลิส" เป็นฝ่ายพ่ายคะแนนตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย แต่ "อลิส" ก็กลับมากู้หน้าด้วยชัยชนะเหนือ “อาชา โรกา” นักสู้สาวจากแดนภารตะ ด้วยซับมิชชันอย่างไร้ที่ติในเดือน พ.ค.65 "อลิส" และตั้งใจจะเก็บแต้มชัยเพื่อฝ่าทะลุแรงกิงรุ่นนี้ไต่บัลลังก์ศึก ONE FIGHT NIGHT 10 นำทัพด้วยศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ระหว่างสองตัวพ่อชื่อดังของฝั่งอเมริกา "ดิมิเทรียส จอห์นสัน" ราชันรุ่นฟลายเวต และ "อาเดรียโน โมราเอส" อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ ที่โคจรกลับมาเปิดศึกภาค 3 เพื่อวัดฝีมือให้รู้ดำรู้แดงแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh