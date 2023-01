"ชิงกิซ" ตอบชัดหากต้องซัดกับ "ตะวันฉาย" ขอแข่งในกติกา "คิก บ็อกซิ่ง" เท่านั้น

"ชิงกิซ อัลลาซอฟ" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) คนใหม่ป้ายแดง ตอบชัดเมื่อถูกสื่อถามถึงโอกาสที่จะโคจรมาเจอกับ "ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม" เจ้าบัลลังก์มวยไทยในรุ่นเดียวกัน หลังกระชากเข็มขัดจาก "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน"ในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา "ชิงกิซ" แจกน็อกตะลึงโลกให้กับอดีตแชมป์อย่าง "ซุปเปอร์บอน" ต่อหน้าแฟน ๆ เจ้าถิ่นทำเอาอึ้งกันทั้งฮอลล์ กระชากเข็มขัดมาครองได้สำเร็จหลังจากได้ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต แฟน ๆ ก็คาดการณ์ถึงผู้ท้าชิงที่จะสมน้ำสมเนื้อกับแชมป์โลกคนใหม่คนนี้ และในชั่วโมงนี้ก็มีคนจับตาไปที่ "ตะวันฉาย" ที่ขณะนี้ครองแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่สามารถข้ามสายไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้เช่นกันเมื่อรับรู้ความต้องการของเหล่าแฟน ๆ ที่คาดหวังให้ "ชิงกิซ" ประกบคู่กับ "ตะวันฉาย" เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบถึงความเป็นไปได้ของไฟต์ดังกล่าว"ถ้า ตะวันฉาย อยากชกกับผมก็ไม่มีปัญหาครับ ข้ามมาคิกบ็อกซิ่งได้เลย แต่ถ้าเป็นมวยไทยผมคงไม่ชก แม้ผมจะเคยชกมวยไทยกว่า 200 ไฟต์ แต่ผมห่างหายจากมวยไทยมากว่า 11 ปีแล้ว ผมรักมวยไทยนะ เพราะฉะนั้น ถ้า ตะวันฉาย อยากชกกับผม ก็มาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้เลย และเขาอาจจะเจอปัญหาในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ได้ครับ"เอาเป็นว่าหากในอนาคตทั้ง "ชิงกิซ" และ "ตะวันฉาย" ถูกประกบคู่ให้เจอกัน ไม่ว่าด้วยกติกาไหนก็ตาม ก็คงเป็นคู่ในฝันที่เหล่าแฟนกีฬาไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะถึงวันนั้น “ตะวันฉาย” จะต้องทำหน้าที่ป้องกันตำแน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ครั้งแรกเสียก่อน โดยได้คิวฉะเดือดกับกับผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิง “จามาล ยูซูพอฟ” ในศึก ONE FIGHT NIGHT 7 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.66แฟน ๆ สามารถซื้อตั๋วเข้าชมในสนามเวทีมวยลุมพินีล่วงหน้าได้ที่ www.thaiticketmajor.com และติดตามความข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE ChampionshipThailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh