"ONE ลุมพินี" ประเดิมไฟต์แรกสุดปัง รั้งเรตติ้งอันดับ 1 แซงทุกช่องช่วงไพรม์ไทม์

นัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ยิงสดจากสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ส่งถึงผู้ชมกว่า 179 ประเทศทั่วโลก พร้อมกระแสตอบรับสุดปัง สนั่นโซเชียลเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา รายการ ONE ลุมพินี 1 ซึ่งจัดที่สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฟน ๆ คอกีฬาการต่อสู้ ดารา นักร้อง นักแสดง เซเลบริตี ตบเท้าเข้ามาชมที่สนามอย่างคับคั่งทางด้านผู้ชมทางบ้านทั้งช่องทางออนไลน์และทีวีก็ไม่น้อยหน้า โดยมีการไลฟ์ผ่านยูทูบ ONE Championship เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand รวมถึงเฟซบุ๊ก Ch7HD มีแฟน ๆ เข้ามารับชมและคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานคึกคักตลอด 4 ชั่งโมงเต็มยิ่งกว่านั้น สถาบัน Nielsen ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิจัยการตลาดที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เผยตัวเลขเรตติงรายการ ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ปรากฏว่าในช่วงออกอากาศเวลา 20.30 – 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงไพรม์ไทม์ที่คนไทยรับชมทีวีมากที่สุดโดยจากช่วงเวลาดังกล่าว รายการ ONE ลุมพินี มีเรตติงแซงทุกรายการ ทุกช่องทีวี รวมถึงละครหลังข่าวที่เป็นคอนเทนต์หลักที่ชาวไทยให้ความนิยมมาตลอดหลายสิบปี นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้เห็นว่า ผู้ชมหันมาให้ความสนใจรายการกีฬาการต่อสู้อย่าง ONE ลุมพินีอย่างเห็นได้ชัดนัดต่อไปศึก ONE ลุมพินี 2 วันศุกร์ที่ 27 ม.ค.นี้ ระเบิดความมันต่อเนื่อง เตรียมจัดไฟต์ล้างตาระหว่าง “ทารกเงินล้าน” แสงมณี พีเค.แสนชัยฯ กับ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย สองยอดฝีมือแห่งรุ่นแบนตัมเวต ซึ่งไฟต์แรกที่ทั้งคู่เจอกันเมื่อกว่า 2 ปีก่อน ฝ่าย “กุหลาบดำ” สร้างแผลใจด้วยการส่ง “แสงมณี” แพ้น็อกในยกแรก ไฟต์นี้จึงน่าติดตามว่า “แสงมณี” จะล้างแค้นสำเร็จ หรือ “กุหลาบดำ” จะย้ำแค้นได้อีกรอบแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง www.thaiticketmajor.com หรือติดตามช่องทางออนไลน์ที่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ยูทูบ ONE Championship เริ่มคู่แรก 19.30 น. ส่วนทางทีวีรับชมได้ที่ ช่อง 7HD กด 35 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันศุกร์ที่ 27 ม.ค.เจอกัน!