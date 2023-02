เจอกันจนได้! "ซุปเปอร์เล็ก" ปะทะ "รถถัง" ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง 25 มี.ค.นี้

สมใจแฟนหมัดมวยชาวไทยที่ต่างรอคอยไฟต์ในฝันระหว่างสองยอดฝีมือ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และ "รถถัง จิตรเมืองนนนท์" โดยทั้งคู่ได้คิวปะทะเดือดในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.66 ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากนั่งบัลลังก์ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตไปหมาด ๆ เมื่อกลางเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา "ซุปเปอร์เล็ก" ยอดมวยจอมเตะจากบุรีรัมย์ ก็ได้คิวทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งแรก และผู้ท้าชิงรายแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากมวยจอมบู๊ซูเปอร์สตาร์ "รถถัง" นั่นเองฝ่าย "รถถัง" หลังจากที่เอาชนะ "จีตัว ยีปู" คู่ต่อสู้จากแดนมังกรไปอย่างขาดลอยในไฟต์ล่าสุด ก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าตนขอเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรายต่อไปในฐานะผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้ และยังครองสถิติชนะสองไฟต์รวดในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ ONE โดยมีเป้าหมายในการล่าเข็มขัดเส้นสองไปครองคู่กับเข็มขัดมวยไทยรุ่นเดียวกันฝ่ายแชมป์โลกป้ายแดง ก็ออกมาตอบชัดเช่นกันว่าไม่หวงเข็มขัดเส้นนี้ และพร้อมเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงคนไหนก็ได้ แม้กระทั่งนักชกเพื่อนร่วมชาติอย่าง "รถถัง" ที่หลายฝ่ายอยากให้โคจรมาเจอกันนานแล้วแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกสายเลือดครั้งใหญ่นี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh