มาร์ค ชวน ชาตรี ไปสำนักงาน META ช่วยพัฒนาการต่อสู้รูปแบบ AVATAR

อนาคตเราอาจจะได้เห็นการต่อสู้ในรูปแบบ AVATAR หลังจาก มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO ผู้ก่อตั้ง Facebook กำลังซุ่มพัฒนา โดยจริงจังขนาดที่ว่าเชิญ ชาตรี ศิษย์ยอดธง CEO ผู้ก่อตั้ง ONE ไปที่สำนักงานใหญ่ META ในอเมริกาพี่มาร์ค ถือว่าชื่นชอบการต่อสู้แขนงต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ล่าสุดได้โพสคลิปวิดีโอซ้อมกับ อเล็กซานเดอร์ โวลคานอฟสกี ในรูปแบบ AVATAR ที่คาดว่าในอนาคตเราอาจจะได้ต่อสู้กันใน เมตาเวิร์ส ที่ทางบริษัท META กำลังพัฒนาอยู่ชาตรี ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ที่ลงคลิปดังกล่าวว่า Looking Sharp, Mark! งานนี่ พี่มาร์ค เลยได้โอกาสชวนบิ๊กบอส ONE ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แน่นอนถือเป็นการเจอกันที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งที่สำคัญ ชาตรี มีโปรแกรมเดินทางไปจัดงานแข่งขัน ONE ครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนพฤษภาคม 2023 นี่ด้วยและคงไม่พลาดที่จะหยิบชุดซ้อมรวมถึงนวมติดไม้ติดมือไปด้วยเพื่อทดสอบระบบกับ พี่มาร์ค ด้วยอย่างแน่นอนเราลองไปดูคลิปที่ พี่มาร์ค ลงไว้ในรูปแบบ METAVERSE ตามลิงก์นี้เลย >>> https://www.instagram.com/p/CocvnHThhdr/