ให้มันเป็นสีชมพู ย้อนเส้นทางคู่รักแชมป์โลก ONE "ซุปเปอร์เล็ก - ใบเตย"

เผยเรื่องราวความรักอันสวยงามและมั่นคงของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และภรรยาสุดสวย "ใบเตย ชิษณุชา" ผู้เปรียบเสมือนพลังใจและลมใต้ปีกที่ช่วยประคับคองให้ยอดมวยขวัญใจชาวไทยฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทางนักสู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.)เนื่องในวันแห่งความรัก (14 ก.พ.) และการฉลองครบรอบชีวิตแต่งงานปีที่ 4 ไปเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าของฉายา “Kicking Machine (เครื่องจักรนักเตะ)” วัย 27 ปี ก็ขอย้อนเรื่องราวความรักที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งในและนอกสังเวียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อได้พบกับ “น้องใบเตย” ชิษณุชา ภาชะโน ภรรยาคนปัจจุบัน เมื่อกว่า 10 ปีก่อนเริ่มตั้งแต่ "ซุปเปอร์เล็ก" ในวัย 18 ปีได้พบกับ "ใบเตย" ที่เวทีมวยแห่งหนึ่ง และได้คุยกันผ่านเฟซบุ๊กนานหลายเดือน ก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนได้แลกเบอร์มือถือ และตกลงคบกันเป็นแฟนในที่สุดในช่วงเริ่มต้นของชีวิตนักมวย "ซุปเปอร์เล็ก" ค่อนข้างลำบาก มีเงินติดตัวอยู่ไม่กี่บาทแถมยังติดการพนันมีหนี้สินติดตัวอีกมากมาย ชีวิตในแต่ละวันวนเวียนอยู่กับการส่งเงินให้กับครอบครัวและการใช้หนี้อย่างไม่มีสิ้นสุดแต่หลังจากที่ได้ "ใบเตย" ที่ทำงานเป็นครูมัธยมโรงเรียนบัวหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาเตือนสติและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ก็ทำให้ "ซุปเปอร์เล็ก" ปลดหนี้ก้อนใหญ่ที่แบกรับมานานได้สำเร็จ เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น และโบกมือลาการพนันอย่างถาวรเมื่อ "ซุปเปอร์เล็ก" และ "ใบเตย" คบกันได้ประมาณ 6 ปี ทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจเป็นทองแผ่นเดียวกัน เข้าพิธีสมรสในวันที่ 19 ม.ค.62 และในปัจจุบัน โดย “ซุปเปอร์เล็ก” เผยเคล็ดลับในการครองคู่กันมานานเป็นสิบปีและกล่าวถึงความประทับใจในตัวภรรยาสุดที่รักว่า“ผมว่าสิ่งสำคัญของผมกับเขา (ใบเตย) คือความเข้าใจและให้อภัยครับ ส่วนใหญ่เขาเป็นกำลังใจให้ผม เวลาผมซ้อมหนัก เหนื่อย และท้อ เขาจะคอยพูดให้กำลังใจให้ผมมีความหวังที่จะไปต่อ เราผ่านความลำบากมาด้วยกันเยอะมากครับ โดยเฉพาะตอนที่ผมยังไม่มีรายการชก แต่เขาก็ยังคอยเติมกำลังใจให้ผมเสมอครับ”สำหรับผลงานใน ONE หลังจาก "ซุปเปอร์เล็ก" ได้ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONEชาวไทยคนที่ 13 แล้วก็กำลังจะได้โอกาสทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับเพื่อนร่วมชาติสายบู๊ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ในวันที่ 25 มี.ค.นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh