"ชาตรี" โพสต์ REMATCH? ส่อแววจัด "ตะวันฉาย" ปะทะ "โจ" ภาค 3 ที่อเมริกา

หลังเกิดกระแสดราม่าจากศึก ONE 167 ที่ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เอาชนะ โจ ณัฐวุฒิ แบบค้านสายตาแฟนมวยหลายๆ คน ในการชกที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาโดยหลังจบไฟต์มีการยืนยันจากปากของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานวัน แชมเปียนชิพ ว่าอยากให้ ตะวันฉาย กับ โจ ณัฐวุฒิ รีแมตช์กันอีกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะเป็นการชกกันในกติกามวยไทยเหมือนเดิม ซึ่งเล็งเอาไว้ในศึก ONE 170 ณ เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลายปีนี้ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ชาตรี ศิษย์ยอดธง ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า REMATCH? พร้อมธงชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าบิ๊กบอสแห่ง ONE พยายามจะจัดให้ทั้งคู่ชกกันเป็นครั้งที่ 3 อย่างแน่นอนประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าการไปชกที่เมืองแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ เปรียบเสมือนการไปชกที่บ้านหลังที่ 2 ของ โจ ณัฐวุฒิ ที่เจ้าตัวเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลานาน และยังเคยเปิดยิมฝึกสอนมวยไทยที่นี่มาแล้วด้วย