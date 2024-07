อยากเจอก็จัดให้! “ทองพูน” รับมือรุ่นน้อง “อาลีฟ” ศึก ONE Fight Night 24

เตรียมระเบิดความมันสำหรับศึกใหญ่ ONE Fight Night 24 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ในเช้าวันเสาร์ที่ 3 ส.ค.นี้ โดยล่าสุดมีการประกาศการประกบคู่ระหว่าง “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักชกทรงอย่างแบด วัย 26 ปี จากมหาสารคาม และ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” มวยบู๊พลังสด วัย 20 ปี เชื้อสายไทย – มาเลเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)สำหรับ “ทองพูน” นักชกจอมบู๊ดุเดือด จากค่าย พีเค.แสนชัย เข้ามาชกใน ONE ลุมพินี ตั้งแต่ปี 2566 โดยมีผลงานชนะ 3 ไฟต์รวด ซึ่งเป็นการปิดเกมแบบไม่ครบยกถึง 2 จาก 3 ไฟต์ และคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) ได้สำเร็จหลังจากนั้นเจ้าตัว ได้รับโอกาสขึ้นชกบนสังเวียน ONE Fight Night มาแล้ว 3 ไฟต์ มีผลงาน ชนะ 1 แพ้ 1 และ ไม่มีคำตัดสินอีก 1 ไฟต์ โดยล่าสุดเพิ่งแพ้คะแนน “ซากาเรีย เอล จามารี” นักชกโมร็อกโก ไปในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา ครั้งนี้ เจ้าตัวจึงตั้งเป้ากลับมาล่าชัยชนะบนสังเวียนระดับโลกให้ได้ โดยรับคำท้าจากมวยรุ่นน้อง “อาลีฟ” ที่เคยประกาศอยากวัดฝีมือด้วยก่อนหน้านี้ในขณะที่ “อาลีฟ” จากค่าย ส.เดชะพันธ์ เริ่มต่อสู้ในรายการ ONE ลุมพินี มาตั้งแต่ปี 2566 มีผลงานที่สวยหรูชนะ 4 ไฟต์รวด และปิดเกมไม่ครบยกมากถึง 3 ครั้ง จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) ได้สำเร็จโดยนับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2567 “อาลีฟ” ยังค้นหาชัยชนะแรกไม่เจอ ซึ่งไฟต์แรกข้ามสายไปชกคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรก แพ้คะแนน “จาง เป่ยเหมียน” นักชกจีน ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่วนการต่อสู้ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์ให้กับ “เอลลิส บาร์โบซา” คู่ปรับเก่าของ “ทองพูน” ในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อ 5 ก.ค.เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฟต์น่าจับตา เพราะทั้งสองคนต่างก้าวขึ้นมาจากศึก ONE ลุมพินี และเพิ่งแพ้มาในไฟต์ล่าสุดบนสังเวียน ONE Fight Night เหมือนกัน แน่นอนว่าทั้งคู่มุ่งมั่นกลับมาแก้มือและพิสูจน์ตัวบนเวทีระดับโลกในฐานะนักกีฬา ONE ต้องมาดูกันว่าระหว่าง “ทองพูน” หรือ “อาลีฟ” ฝ่ายไหนจะคว้าชัยในไฟต์นี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh