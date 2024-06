(คลิป) “พระจันทร์ฉาย” โชว์ฟิตเต็มถัง เตรียมปะทะ “ดิ เบลลา” ลุ้นเข็มขัดเส้นที่ 2 ศึก ONE ลุมพินี 68

“พระจันทร์ฉาย” เปิดค่ายพีเค.แสนชัย ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชน อัปเดตความพร้อมล่าสุด และร่วมทำกิจกรรมเช็กฟิต Open Workout ก่อนจะมีคิวล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE เส้นที่ 2 ในศึก ONE ลุมพินี 68ชมคลิป“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เตรียมขึ้นสังเวียนไฟต์แรกปี 2567 เพื่อข้ามสายไปล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่าง โดยต้องดวลกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักชกชาวอิตาลี-แคนาดา วัย 27 ปี อดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ ในฐานะคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 68 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรก 19.30 น.โดยเมื่อวันอังคารที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา “พระจันทร์ฉาย” เปิดค่ายพีเค.แสนชัย ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workout โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในศึกใหญ่ครั้งนี้เดิมที “พระจันทร์ฉาย” และ “ดิ เบลลา” เคยถูกประกบให้เจอกันในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ “ดิ เบลลา” ที่ครองเข็มขัดในขณะนั้น เกิดเหตุสุดวิสัย ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดระดับน้ำของ ONE เป็นเหตุให้ถูกถอดจากตำแหน่งตามระเบียบ ทำให้แชมป์โลกรุ่นนี้มีสถานะ “แชมป์ว่าง” ทันทีอย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ได้คิวกลับมาเจอกันอีกครั้ง และเป็นโอกาสสำคัญที่ “พระจันทร์ฉาย” จะได้วัดฝีมือเพื่อลุ้นโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ นั่งแท่นแชมป์โลก 2 กติกา โดย “พระจันทร์ฉาย” มองว่าแม้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพียงครั้งที่ 2 ในชีวิต แต่สามารถรับมือกับอดีตแชมป์โลกได้แน่“ผมรู้สึกดีใจที่จะได้วัดฝีมือกับ โจนาธาน ดิ เบลลา นักชกเบอร์ต้น ๆ ของโลกสำหรับการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ผมอาจจะยังไม่ชำนาญ แต่ก็น่าจะ 99 เปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมศึกษากติกามามากพอครับ”“จากที่ศึกษามา โจนาธาน เขามีหมัดชุดของเขา แต่อาวุธอื่น ๆ ไม่น่ากลัว มีแค่หมัดอย่างเดียว ส่วนเรื่องรูปร่าง ผมไม่เคยได้เปรียบใครเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ผมตัวเล็กกว่าเขาแน่นอน ประมาณ 7-8 ซม.”“สำหรับไฟต์นี้ ผมเข้าค่ายเตรียมตัวอย่างหนัก 1 เดือนเต็ม ตอนนี้พร้อมสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว รอถึงวันชกอย่างเดียวครับ”“วันที่ 28 มิ.ย. นี้ ศึก ONE ลุมพินี 68 ฝากแฟนมวยชาวไทยทั่วโลก ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วย เข็มขัดเส้นนี้ต้องอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ”นอกจากคู่เอกระหว่าง “พระจันทร์ฉาย vs ดิ เบลลา” ยังมีคู่รอง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) จะดวลความแกร่งกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) มาอัปดีกรีเดือด ร่วมด้วยนักกีฬาการต่อสู้ฝีมือฉกาจระดับคู่เอกอีกมากมายพร้อมใจลงชิงชัยในศึกนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 68 ในสนามได้ทาง THAI TICKET MAJOR และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. ส่วนช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh