“สุริยันต์เล็ก” ฟาดปาก “ฤทธิเดช” คู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 60

เปิดโผมวยเดือดคู่เอกประจำรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ศึก ONE ลุมพินี 60 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.นี้ โดยประกบ 2 นักชกจอมน็อกเอาต์มาแลกเดือดกันให้สนั่นเวที ระหว่าง "สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง" นักสู้หัวใจใหญ่กว่าตับ วัย 27 ปี จากมหาสารคาม พบกับ "ฤทธิเดช ส.สมหมาย" จอมดีเดือด วัย 26 ปี จากศรีสะเกษ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 132 ป.สำหรับ "สุริยันต์เล็ก" ถือเป็นอีก 1 นักชกที่ได้รายการ ONE ลุมพินี ช่วยพลิกชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็น โดยสามารถคว้าโบนัสได้ตั้งแต่การเปิดตัว ในศึก ONE ลุมพินี 25 เมื่อ 14 ก.ค.66 จากการใช้เวลาเพียง 50 วินาทีของยกแรก กดน็อก "ยอดดวงใจ สจ.มนตรี" และด้วยสไตล์การชกแบบไม่กลัวใคร ทำให้เจ้าตัวได้รับโอกาสขึ้นสังเวียน 4 ไฟต์ติดต่อกัน พร้อมกวาดโบนัสได้ทุกครั้ง ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 5 เดือน นับแต่เปิดตัวขณะที่ผลงานล่าสุดของ "สุริยันต์เล็ก" เพิ่งเปิดฉากแลกเดือดกับ "ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย" ในศึก ONE ลุมพินี 54 เมื่อ 8 มี.ค.67 ซึ่งแม้จะพลาดท่าพ่ายแพ้เป็นครั้งที่ 2 แต่ด้วยความใจสู้เกินร้อย ทำให้เจ้าตัวได้รับโบนัสเข้ากระเป๋าติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 6 ขึ้นแท่นกลายเป็นนักชกที่พิชิตโบนัสจาก ONE ลุมพินี ได้มากครั้งที่สุดทันทีทางด้าน "ฤทธิเดช ส.สมหมาย" เป็นที่รู้จักของเหล่าแฟนมวยทั่วฟ้าเมืองไทย ในฐานะนักชกจอมบู๊ล้างผลาญ ประจำรายการ ONE ลุมพินี การันตีได้จากผลงานสุดมัน เก็บชัยชนะจากการปิดเกมไวคู่ต่อสู้ถึง 3 ครั้ง ตลอด 5 ไฟต์ที่ผ่านมาโดยไฟต์ล่าสุดที่ "ฤทธิเดช" ขึ้นสังเวียนมอบความมันในศึก ONE ลุมพินี 55 เมื่อ 15 มี.ค.67 ซึ่งเจ้าตัวเอาชนะน็อก "ต้มยำกุ้ง ภูมิใจไทย" อย่างสวยงามในยก 2 พร้อมขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งนักชก ONE ลุมพินี ที่พิชิตเงินโบนัสเข้าบัญชีไปแล้วมากกว่า 1 ล้านบาทการโคจรมาพบกันระหว่าง "สุริยันต์เล็ก" และ "ฤทธิเดช" ในครั้งนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโอกาสที่เกมจะจบแบบไม่ครบยกมีสูงมาก เนื่องจากต่างฝ่ายต่างขึ้นชื่อเรื่องการเปิดหน้าแลกแบบไม่กลัวใคร สุดท้ายฝ่ายใดจะเป็นสามารถคว้าชัยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมฐานะจอมน็อกประจำรายการ แฟนมวยทั่วประเทศเตรียมรับความมันขั้นสุดไปพร้อมกัน ในศึก ONE ลุมพินี 60 วันศุกร์ที่ 26 เม.ย.นี้