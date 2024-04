ถึงเวลาปล่อยของ! “เคด” ได้ฤกษ์เปิดตัว MMA ปะทะ “เบลก” ศึก ONE 167

ยกระดับดีกรีเดือดไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับศึก ONE 167 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยคู่ล่าสุดที่เปิดโผออกมา “เคด รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) วัย 21 ปี จากสหรัฐอเมริกา จะก้าวขึ้นสังเวียนเพื่อโชว์ฝีมือในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นไลต์เวต เป็นครั้งแรกกับ ONE โดยจะพบกับนักสู้จอมแกร่ง “เบลก คูเปอร์” นักสู้ วัย 27 ปี จากชาติเดียวกันสำหรับ “เคด รูโทโล” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาปล้ำจับล็อกชั้นแนวหน้าของโลก โดยเคยผ่านการคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมาแล้วในหลายการแข่งขัน อาทิ รายการ IBJJF World Championship รุ่นเยาวชน, EBI, Grapplefest และ WNO ก่อนจะไปถึงจุดสูงสุดของวงการด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) มาครองเป็นคนแรกใน ONEหลังจากผ่านการป้องกันบัลลังก์มาแล้วถึง 3 ครั้ง ก็ถึงเวลาอันสมควรเที่ “เคด” จะเปิดรับความท้าทายใหม่ข้ามสายมาปล่อยของในกติกา MMA เป็นครั้งแรก หลังเจ้าตัวซุ่มฝึกฝนทักษะการยืนสู้มานานหลายปี และยังเคยขอเคล็ดลับวิชามวยจาก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) เฉพาะกาลมาแล้วด้วยโดยคู่ต่อสู้รายแรกในโลกของ MMA ที่รอรับน้อง “เคด” ก็คือ “เบลก คูเปอร์” นักสู้จากชาติเดียวกัน ที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้ภายใต้กติกา MMA มามากมาย และเคยสร้างสถิติไร้พ่ายตั้งแต่การแข่งขันระดับสมัครเล่น ลากยาวมาจนถึงระดับอาชีพ ก่อนที่จะพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก ต่อ “มาวริส อาเบวี” ในการขึ้นสู่บนเวทีระดับโลก ONE เป็นครั้งแรก ในศึก ONE Fight Night 14 เมื่อ 30 ก.ย.67แม้จะเสียสถิติไร้พ่ายไปแล้ว แต่ “เบลก” ไม่ใช่นักสู้ที่ใครจะมองข้ามได้ เนื่องจากเขาเชี่ยวชาญในทักษะการต่อสู้รอบด้านและพร้อมรับมือคู่ชกทุกรูปแบบ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการชนะซับมิชชันและน็อกเอาต์หลายครั้งในระดับอาชีพโดย “เคด” และ “เบลก” จะลงศึกร่วมรายการเดียวกับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) ที่จะลงป้องเข็มขัดกับ “เดนิส แซมโบอันกา” จากฟิลิปปินส์ และ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) กับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh