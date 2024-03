เต็มสิบไม่หัก “ซุปเปอร์บอน” มั่นใจฝ่าด่าน “มารัต” ไล่ล่าทวงบัลลังก์ “ชิงกิซ”

“ซุปเปอร์บอน” เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองบู๊คิกบ็อกซิ่ง พร้อมย้ำแค้น “มารัต” เพื่อคว้าสิทธิ์ขึ้นทวงเข็มขัดแชมป์โลกคืนจาก “ชิงกิซ”“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” นักสู้อาวุธครบเครื่อง วัย 33 ปี จากพัทลุง ได้โอกาสลุ้นกลับไปยืนในจุดสูงสุดของอาชีพอีกครั้ง โดยจะปะทะคู่ปรับหน้าคุ้น “มารัต กริกอเรียน” จอมบู๊สายอึด วัย 32 ปี จากอาร์เมเนีย เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) เฉพาะกาล ในฐานะคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 58 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้สำหรับ “ซุปเปอร์บอน” และ “มารัต” สองตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งระดับโลกเคยปะทะฝีมือกันมาแล้วสองหน ครั้งแรกที่จีนเมื่อปี 2561 เป็นทาง “มารัต” ที่เอาชนะน็อกจอมเตะก้านคอขวัญใจคนไทยไปได้ ส่วนครั้งที่สองเกิดขึ้นในศึก ONE X เมื่อ 26 มี.ค.65 ปรากฏว่าทั้งคู่สู้กันดุเดือดตลอดทั้ง 5 ยก ก่อนสุดท้าย “ซุปเปอร์บอน” ที่ตอนนั้นขึ้นชกในฐานะแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จะเป็นฝ่ายชนะป้องกันตำแหน่งครั้งแรกได้สำเร็จอย่างไรก็ตาม “ซุปเปอร์บอน” ต้องมาเข็มขัดกระเด็นในไฟต์ต่อมา เมื่อวันที่ 14 ม.ค.66 ในศึก ONE Fight Night 6 หลังพ่ายน็อกยก 2 ให้กับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” จากเบลารุส ชนิดช็อกแฟนมวยชาวไทยทั้งสนาม ขณะที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งข้ามสายมาชิงบัลลังก์มวยไทยรุ่นเดียวกันกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 แต่ต้านความสดไม่ไหวพ่ายไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากหลังผ่านการปะทะฝีมือกันมาสองครั้งทำให้ “ซุปเปอร์บอน” รู้จักตัวตนของ “มารัต” เป็นอย่างดี โดยนอกจากการซ้อมหนักเตรียมร่างกายพร้อมเต็มที่ เจ้าตัวยังเชื่อมั่นในความจัดจ้านรอบด้านของตัวเองที่มีมากกว่าคู่ชก พร้อมงัดอาวุธทุกรูปแบบมาใช้ปิดเกมได้ทันที“ไฟต์นี้เจอกับ มารัต เป็นครั้งที่สาม ผมยังคงตั้งใจซ้อมอย่างหนักเพื่อเอาชนะเขาให้ได้ หากนับจากการเจอกันสองครั้งที่ผ่านมา ผมคิดว่าตัวเองมีการพัฒนาฝีมือดีกว่า เพราะเขายังชกเหมือนเดิม สไตล์ไม่แตกต่างจากตอนเจอกันครั้งแรก และผมน่าจะเหนือกว่าตรงที่มีอาวุธหลากหลาย ส่วนเขามีทีเด็ดอยู่ที่หมัดอย่างเดียว ถ้ามีโอกาสผมอยากชนะน็อกเพื่อลุ้นได้โบนัส มองว่าตัวเองน่าจะเอาชนะเขาได้ง่ายกว่าเดิมครับ”ในฐานะที่ “ซุปเปอร์บอน” และ “มารัต” เป็นผู้รั้งเก้าอี้เบอร์ 1 และ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ตามลำดับ ชัยชนะในการเจอกันเป็นภาคสอง ใน ONE ถือว่ามีความสำคัญต่อนักสู้ขวัญใจชาวไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบททดสอบสำคัญว่าตนคู่ควรแล้วหรือยังที่จะท้าชิงบัลลังก์จาก “ชิงกิซ” กลับคืนมา“การชิงตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลในไฟต์นี้มีความสำคัญต่อตัวผมมาก เพราะผมอยากเจอกับ ชิงกิซ การชนะในไฟต์นี้คือการการันตีว่าผมจะมีโอกาสได้แก้มือกับเขาอีกครั้ง เขาเป็นเหมือนจุดด่างพร้อยในอาชีพของผม ผมจึงต้องการกลับไปแก้แค้นเขาให้ได้ ผมมีแรงจูงใจในการอยากแก้มือกับเขามากกว่าการได้เป็นแชมป์โลกด้วยซ้ำ แล้วถ้าผมได้เข็มขัดแชมป์มาครอง ผมจะไม่หนีใครทั้งนั้นพร้อมสู้กับทุกคนครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh