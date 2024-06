ภาค 2 ต้องจัดให้เข็ด "ราฟฟี่" เตรียมทีเด็ดเผด็จศึก "ปกรณ์" คู่ปรับเก่า

“ราฟฟี่ โบฮิค” นักสู้ฝรั่งเศส วัย 32 ปี เตรียมอาวุธครบมือ พร้อมปะทะคู่ปรับเจ้าเก่า “ปกรณ์ พีเค.แสนชัย” ยอดมวยจอมบู๊ระดับตำนาน วัย 33 ปี ที่หวนกลับมาชกมวยอีกครั้งในรอบหลายปี โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาสสอง ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “ราฟฟี่” มีดีกรีอดีตแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินี โดยมาชกใน ONE ลุมพินี แล้ว 4 ไฟต์ โดยมีผลงาน ชนะ 1 แพ้ 2 ส่วนอีก 1 ไฟต์ไม่มีผลการตัดสิน โดยไฟต์ล่าสุดพลาดท่าโดน 2 นับก่อนแพ้คะแนนให้กับ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ซ้ายครบเครื่องวัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ ในศึก ONE ลุมพินี 49 เมื่อ 26 ม.ค. ที่ผ่านมาไฟต์นี้จะได้โคจรมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่าง “ปกรณ์” อดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี ปี 2557 ที่คัมแบ็กกลับสู่สังเวียนนักสู้อีกครั้งหลังจากหายหน้าไปเป็นครูมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นนานหลายปีโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว 1 ไฟต์ ที่ภูเก็ต เมื่อปี 2563 โดยไฟต์นั้น “ราฟฟี่” ส่ง “ปกรณ์” ลงไปโดนนับได้ในช่วงยกที่ 2 ก่อนจะเอาชนะคะแนนไปได้ ซึ่งไฟต์นี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าเตรียมทุกอาวุธที่มีมารอต้อนรับคู่ปรับเก่ากลับสู่สังเวียนในไฟต์นี้แล้ว“ปกรณ์ เป็นมวยที่ออกอาวุธดุดัน เดินชน มีหมัด เตะขา เตะลำตัว ส่วนจุดอ่อนของเขา ผมไม่เคยเห็นนะ อาวุธที่เขามีอันตรายทุกลูกเลย แต่เวลาที่เขาโดนหนัก ๆ ก็น่าจะหล่นเหมือนกันครับ”“ไฟต์นี้ผมเตรียมอาวุธเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ทั้งผมและเขามีหัวใจนักสู้สูงมาก และคิดว่าครั้งนี้เขาคงจะศึกษาผมจากไฟต์แรกมาเยอะ ผมก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกัน ต่างคนต่างระวัง และเตรียมออกอาวุธใส่กัน ไฟต์นี้สนุกแน่นอนครับ”นอกจากคู่ของ “ราฟฟี่ vs ปกรณ์” แล้ว ยังมีเหล่ายอดฝีมือระดับคู่เอกอีกมากมายตบเท้าร่วมชิงชัยในศึกนี้ นำทีมโดย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ว่าง โดยจะเจอกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้อิตาลี-แคนาดา เจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่ตั้งใจจะกลับมาทวงบัลลังก์คืน ร่วมด้วยคู่มวยดุเดือดอีกมากมายรวมทั้งหมด 12 คู่ ให้แฟน ๆ ได้รับชมกันแบบจุใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 68 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. ส่วนช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh