สายถึกเผชิญหน้า! “พงษ์ศิริ” ท้าวัดอึดพลังแกร่ง “ซอ ลิน อู” ศึก ONE ลุมพินี 69

ศึก ONE ลุมพินี 69 พร้อมเสิร์ฟความมันเอาใจแฟนมวยทั่วประเทศ ด้วยคู่เอกภาคอินเตอร์สุดเดือด ที่ประกบ 2 นักชกพลังอึดมายืนซัดกันให้ร่วงไปข้าง ระหว่าง “แฝดอโยธยา” พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย จอมบู๊ วัย 33 ปี จากอยุธยา พบกับ “ซอ ลิน อู” นักชกคนเหล็ก วัย 32 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.นี้สำหรับ “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” เป็นหนึ่งในนักชกที่แฟนมวยทั่วประเทศ ต่างให้การยอมรับในเรื่องของหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้มากที่สุดคนหนึ่ง โดยผ่านการพิสูจน์ความอึดถึกทนของตนเองมาแล้วหลายต่อหลายไฟต์ ที่ไม่ว่าจะโดนอาวุธหนักขนาดไหน เจ้าตัวก็จะไม่มีวันล้มลงไปนอนให้กรรมการนับได้ง่าย ๆด้วยสไตล์การชกแบบไม่เอาเปรียบคนดู ทำให้ในอดีต “พงษ์ศิริ” เคยได้รับโอกาสให้ขึ้นไปยืนบนเวทีระดับโลก ONE มาแล้วถึง 4 ไฟต์ด้วยกัน ขณะที่ผลงานบนสังเวียน ONE ลุมพินี ในปัจจุบัน ลงแข่งขันมาแล้วทั้งหมด 5 ไฟต์ เก็บชัยชนะไปได้ 3 ครั้งด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามผลงานระยะหลังของเจ้าตัวยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นัก โดยสะดุดพ่ายคะแนนมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกันขณะที่ “ซอ ลิน อู” สุดยอดดาวดังแห่งวงการต่อสู้ในเมียนมา มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของตำแหน่งแชมป์ Golden Belt รุ่น 60 กก. ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของวงการมวยเลทเว่ย รวมไปถึงยังเคยปะทะกับบรรดานักมวยไทยชื่อดังหลายรายที่ข้ามสายมาชกในกติกามวยเลทเว่ย ซึ่งหนึ่งในนั้นมี “พงษ์ศิริ” คู่ต่อสู้ในไฟต์นี้รวมอยู่ด้วย โดยที่ผลการแข่งขันในครั้งนั้นจบลงที่ผลเสมอ“ซอ ลิน อู” ได้รับโอกาสเข้ามาพิสูจน์ฝีมือครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อ 16 ก.พ.67 ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะประทับตราแจ้งเกิด ด้วยการโชว์ฟอร์มเดือดไล่ถล่มชนะทีเคโอ "มาซาโยชิ สึฮาชิ" ในยกสุดท้าย คว้าโบนัส 3.5 แสนบาท เข้าบัญชีตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว และผลงานล่าสุด จัดการอัดน็อก “ฟาบิโอ เรอิส” ทำสถิติคว้าชัยแบบไม่ครบยกติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 2 ได้อย่างสวยงามการโคจรมาพบกันของ 2 นักชกพันธุ์อึดในครั้งนี้ ต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะไม่แพ้กัน โดย “พงษ์ศิริ” หวังใช้ผลงานในไฟต์นี้ เรียกความมั่นใจกลับคืนมา ขณะที่ “ซอ ลิน อู” มาพร้อมเป้าหมายที่จะโค่นดาวดังเจ้าถิ่นคาบ้านให้ได้ เพื่อทำฟอร์มไล่ล่าสัญญานักกีฬา ONE ต่อไป งานนี้ใครจะมีธาตุทรหดที่เหนือกว่าใคร แฟนมวยทั่วประเทศร่วมลุ้นไปพร้อมกันในศึก ONE ลุมพินี 69 วันศุกร์ที่ 5 ก.ค.นี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh