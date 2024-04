“รุ่งราวี” สลับลุยคิกบ็อกซิ่ง แลกเดือด “บ็อกดัน” ศึก ONE Fight Night 22

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยซ้ายหนักแรง วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี พร้อมออกล่าชัยชนะไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันบนเวทีระดับโลก โดยคราวนี้ขอสลับมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พบกับ “บ็อกดัน ชูมารอฟ” นักสู้ฝีมืออันตราย วัย 27 ปี จากบัลแกเรีย ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงถล่มคู่ชกแบบไม่ครบยกมา 2 ไฟต์รวด โดยจะประชันฝีมือกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) ในศึก ONE Fight Night 22 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันเสาร์ที่ 4 พ.ค.นี้ เริ่มเวลา 07.00 น.“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี อย่างร้อนแรง ด้วยการคว้าชัยชนะเหนือคู่ชกต่างชาติ 2 ไฟต์ติด ได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาสังกัด ONE อย่างรวดเร็ว โดยที่ผลงานไฟต์แรกบนเวทีระดับโลก ONE “รุ่งราวี” สามารถเก็บชัยชนะเหนือ “นาวเซต ทรูจิลโล” ไปได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อ 5 ส.ค.66 ก่อนที่เดือนต่อมา เจ้าตัวจะพลาดท่าถูก “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” ถล่มหมัดน็อก ต้องหยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่ 3 ไฟต์ติดต่อกันอย่างน่าเสียดาย“รุ่งราวี” คว้าโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ในศึก ONE Fight Night 18 เมื่อ 13 ม.ค.67 และก็ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยต้องผิดหวัง งัดอาวุธหนักที่หลากหลาย ไล่อัด “ชากีร์ แอล เตครีติ” ไปแบบหมดสภาพในยกที่ 2 กู้ศรัทธามหาชนกลับคืนมาได้สำเร็จ พร้อมพิชิตเงินโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ เข้ากระเป๋าเป็นครั้งแรกในชีวิตโดย “รุ่งราวี” ที่ในอดีตเคยผ่านประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งมาแล้วมากกว่า 15 ไฟต์ในการแข่งขันที่ประเทศจีน ตัดสินใจหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถไปได้สุดทางทั้งในการแข่งขันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งบนเวทีการแข่งขันระดับโลก ONEทางด้าน “บ็อกดัน ชูมารอฟ” สร้างชื่อขึ้นมาในฐานะนักคิกบ็อกซิ่งชั้นนำของทวีปยุโรป จากผลงานอันยอดเยี่ยม ด้วยการเก็บชัยชนะไปได้ถึง 15 ครั้งจาก 18 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน จนทำให้เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึก ONE ลุมพินี 6 เมื่อ 24 ก.พ.66 และสามารถเอาชนะน็อก “มาร์เวน ฮัวลิ” ไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก“บ็อกดัน” ยกระดับความร้อนแรงขึ้นไปอีกขั้น จากผลงานไฟต์ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 12 เมื่อ 15 ก.ค.66 ที่ปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “คอนสแตนติน รูซู” ไปได้อย่างเหนือชั้น ด้วยลูกเตะก้านคอในยกสุดท้าย โดยการโคจรมาพบกับ “รุ่งราวี” ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ “บ็อกดัน” จะแสดงศักยภาพขั้นสูงออกมาให้ทุกคนเห็นอีกครั้ง ด้วยการบุกมาเอาชนะนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นลงให้ได้ เพื่อทำฟอร์มสู่การท้าชิงบัลลังก์ของรุ่นต่อไปแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh