ไม่หวั่นงานหิน “ก้องธรณี” โชว์ฟิตเต็มร้อยก่อนบู๊ “ซุปเปอร์เล็ก” ศึก ONE ลุมพินี 68

“ก้องธรณี” เปิดค่ายตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยความมุ่งมั่น พร้อมโชว์สภาพความพร้อมล่าสุดก่อนเจอกระดูกชิ้นโต “ซุปเปอร์เล็ก” ในศึก ONE ลุมพินี 68“ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายดุดัน วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ เจ้าของสถิติชนะ 8 จาก 9 ไฟต์ ที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาหมาด ๆ เตรียมเจอบททดสอบสุดหิน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ประจำศึก ONE ลุมพินี 68 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา “ก้องธรณี” ได้เปิดค่ายมวย ส.สมหมาย ย่านบางกะปิ ที่เจ้าตัวฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบัน ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workout โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อร่วมเก็บภาพอย่างเต็มอิ่ม รวมถึงให้สัมภาษณ์พูดถึงความพร้อมก่อนขึ้นชกหนึ่งในไฟต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเอง ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่นานนี้โดย “ก้องธรณี” หรือที่บรรดาเอฟซีคุ้นเคยกันในอีกชื่อว่า “พ่อน้องฉลาม” ได้กล่าวเปิดใจถึงการได้เจอกับ “ซุปเปอร์เล็ก” ว่า คือโอกาสสำคัญในอาชีพของตัวเอง ที่จะได้พิสูจน์ฝีมือกับนักสู้ดีกรีระดับโลก“ตอนผมทราบว่าต้องถูกประกบเจอกับ พี่ซุปเปอร์เล็ก ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์และดีใจ ที่จะได้ชกกับไอดอลของตัวเอง พี่เขาเป็นถึงนักกีฬาระดับโลก ส่วนผมเพิ่งก้าวขึ้นมาได้สัญญานักกีฬา ONE แต่ทีมงานคงเห็นในด้านดีของตัวผมเหมือนกัน อาจมองว่าผมสู้พี่เขาได้ครับไฟต์นี้เกจิหลายสำนักมองไปในทิศทางเดียวกันว่า “ก้องธรณี” เป็นรอง “ซุปเปอร์เล็ก” อย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าตัวก็ทราบในเรื่องนี้ดี ทำให้เจ้าตัวเก็บตัวฟิตซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิต ลุ้นหักปากกาเซียนคว้าชัยให้ได้“ไฟต์นี้ผมเตรียมตัวมานานประมาณ 2 เดือน ซ้อมมาหนักพอสมควร และได้ พี่มนัส (บุญจำนงค์) เข้ามาเสริมอาวุธหมัดให้ รวมถึงมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมด้วย ขณะที่เรื่องน้ำหนักตอนนี้สบาย ๆ เกินอยู่นิดหน่อยครับ”“ผมรู้สึกเป็นรองคู่ชกมากที่สุดครั้งแรกในชีวิต แต่ไม่มีความกังวลอะไรในการเจอกับ พี่ซุปเปอร์เล็ก เราแค่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พี่เขาต้องเป็นฝ่ายเดินลุยเข้ามาอัดผมอยู่แล้ว ผมต้องอดทนให้ได้ พยายามทำผลงานให้ดีที่สุด แล้วไปดูกันบนเวที ไม่มีอะไรแน่นอน ของแบบนี้มันโดนกันได้ เมื่อขึ้นไปสู้กันแล้วคงไม่มีใครกลัวใคร ผมมองว่าโอกาสชนะในไฟต์นี้อยู่ที่ 50 - 50 ครับ”นอกจากคู่ของ “ก้องธรณี vs ซุปเปอร์เล็ก” แล้ว ยังมีนักสู้แถวหน้าของวงการตบเท้าเข้าร่วมโชว์ฝีมือในศึกนี้อย่างคับคั่ง นำทัพโดย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ว่าง ดวลกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้อิตาลี-แคนาดา เจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่หวังมาทวงบัลลังก์คืนให้ได้ ร่วมด้วยคู่มวยมันห้าดาวอีกมากมาย