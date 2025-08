รอติดตามให้ดี! “เสี่ยแขก” แย้มเอง “ตะวันฉาย” มีคิวรั้งเข็มขัดมวยไทยครั้งที่ 5

เสี่ยแขก” สมชาย เทศรุ่งเรือง หัวหน้าค่ายมวยพีเค.แสนชัย เผยข่าวใหญ่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยทั่วประเทศว่ามวยเอกประจำค่าย อย่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ได้คิวป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ครั้งที่ 5 เป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่ที่ “ตะวันฉาย” สามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ได้เป็นครั้งที่ 4 ด้วยการเอาชนะทีเคโอ คู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค. 68 แฟนมวยทั่วโลกก็ต่างตั้งตารอคอยว่าเมื่อไรนักชกเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” จะได้คิวให้กลับมาขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์มวยไทยอีกครั้งก่อนที่ล่าสุด “เสี่ยแขก” จะเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันบัลลังก์มวยไทยครั้งที่ 5 ของ “ตะวันฉาย” ด้วยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เสี่ยแขก พีเคแสนชัย ซึ่งได้มีแฟน ๆ เข้ามากดไลก์และแสดงความคิดเห็นเพื่อรอเชียร์แชมป์โลกขวัญใจของพวกเขากันอย่างล้นหลาม“ตะวันฉาย เริ่มซ้อม เข้ายิม เล่นวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว พร้อมป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรายการวัน เป็นทางถนัดของ ตะวันฉาย มีอาวุธมวยหมัดเท้าเข่าศอกครบ ฝากตามเชียร์ ตะวันฉาย จะชกวันไหนเดือนไหนครับ (หล่อต้องเก่งสู้ด้วย)”ทั้งนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าผู้ท้าชิงรายที่ 5 ของ “ตะวันฉาย” จะเป็นใครและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายชื่อนักกีฬาในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ยังเหลือผู้ท้าชิงอีก 3 คน ที่ “ตะวันฉาย” ยังไม่เคยประมือด้วย ได้แก่ “บัมปารา คูยาเต” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 จากฝรั่งเศส-มาลี, “ชาโด้ สิงห์มาวิน”, ผู้ท้าชิงอันดับ 3 และ “นิโค คาร์ริลโล” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 จากสกอตแลนด์โดย “บัมปารา” และ “ชาโด้” มีคิวต้องโคจรมาเผชิญหน้ากันในศึก ONE Fight Night 35 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น.ในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย.นี้ ซึ่งผู้ชนะจากไฟต์นี้อาจจะได้เป็นผู้ท้าชิงรายต่อไปของ “ตะวันฉาย” ก็เป็นได้หรืออาจเป็นผู้ท้าชิงอันดับ 1 อย่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” มีคิวป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จากผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ว่าจะเป็นใคร รับรองว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งไฟต์หยุดโลกแน่นอน แฟนกีฬาชาวไทยจับตาไว้ให้ดี!