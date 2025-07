แชมป์ชนแชมป์! “ยูยะ” ได้คิวป้องเข็มขัดครั้งแรก ปะทะแชมป์รุ่นเล็ก “โจชัว” ศึก ONE 173

“ยูยะ วากามัตสึ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เตรียมวางเข็มขัดตัวเองเป็นเดิมพันครั้งแรก โดยต้องโคจรมาเจอกับ “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ซึ่งอาจหาญข้ามรุ่นขึ้นมาท้าชิง หวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก 2 รุ่น ในศึก ONE 173 ซึ่งจะระเบิดความมันในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นสำหรับ “ยูยะ” กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อน กวาดชัยมา 4 ไฟต์ติดต่อกัน โดยเป็นการปิดเกมไม่ครบยกถึง 2 ครั้ง ไฮไลต์สำคัญคือผลงานล่าสุดที่เพิ่งโชว์ฟอร์มดุเดือดเอาชนะทีเคโอ “อาเดรียโน โมราเอส” คู่ปรับเก่าชาวบราซิลตั้งแต่ยกแรกในศึกภาค 2 ของทั้งคู่ ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับก้าวขึ้นครองบัลลังก์รุ่นฟลายเวตที่ว่างอยู่ได้สำเร็จครั้งนี้จะเป็นการขึ้นสังเวียนครั้งแรกในฐานะแชมป์โลก ONE โดยเจ้าตัวตั้งเป้ารักษาเข็มขัด และเดินหน้าสานต่อฟอร์มแรงเป็นชัยชนะนัดที่ 5 ติดต่อกันให้ได้ด้าน “โจชัว” ก็มาแรงไม่แพ้กันจากการชนะ 3 ไฟต์ติดต่อกัน ครองสถิติปัจจุบันอยู่ที่ชนะ 14 ครั้งจาก 18 ไฟต์บนสังเวียน ONE โดยผลงานล่าสุดเพิ่งเอาชนะทีเคโอ“จาร์เร็ด บรูกส์” คู่ปรับเก่าจากสหรัฐอเมริกา ในศึก ONE 171 เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ป้องกันเข็มขัดรุ่นสตรอว์เวตไว้ได้อย่างสง่างาม โดยไฟต์นี้เจ้าตัวตั้งใจปีนน้ำหนักขึ้นมาชิงบัลลังก์ในรุ่นใหญ่กว่า หวังคว้าเข็มขัดเส้นที่สองมาครองให้ได้ ต่างฝ่ายต่างแบกศักดิ์ศรีแชมป์โลกมาวางเดิมพัน รับประกันความดุเดือดขั้นสุด