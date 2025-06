“เสือแบล็ค” จะร่วงหรือรอด!? / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.นี้ มีการเปิดเผยคู่ชกครบทั้ง 12 คู่เป็นที่เรียบร้อย หนึ่งในคู่ที่ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือการดวลกันระหว่าง แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน กับ เสือแบล็ค ท.พราน49คู่นี้จะดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 140 ปอนด์ ซึ่งก็ถือว่าน่าแปลกใจที่ เสือแบล็ค ตัดสินใจรับชก เพราะเป็นการขึ้นสังเวียนในกติกานี้เป็นหนแรก ต่างกับ แสงอาทิตย์ ที่ชิมลางมาแล้ว 1 ไฟต์ แถมเก็บชัยเหนือ ซูปาร์ เย จัน กำปั้นเมียนมา ได้ด้วยขณะเดียวกันไฟต์นี้ถือว่ามีความสำคัญต่อตัวของ เสือแบล็ค นักชกกะเหรี่ยง จาก จ.เพชรบุรี เป็นอย่างยิ่ง เพราะเขาจะพ่ายแพ้ไม่ได้อีกแล้ว จากการที่ก่อนหน้านี้ปราชัยมา 3 ไฟต์รวด ฟอร์มไม่ดีเอาเสียเลย ถ้าหากยังแพ้อีกก็คงไม่ได้ต่อสัญญา ONE ใหญ่ และต้องไปเริ่มต้นใหม่กับ ONE ลุมพินี รายการที่เล็กกว่า3 ไฟต์ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่หวังไว้ เริ่มจากพ่ายน็อกให้ “เคียมรัน นาบาติ” และ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ในปีที่แล้ว และผลงานล่าสุดที่มาพลาดอีกครั้งหลังโดน “ดีมิทรี คอฟตุน” ซัดร่วงไปโดนนับ 8 และพ่ายคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE Fight Night 27 เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของ เสือแบล็ค กับการประเดิมสังเวียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรายการ ONE แถมต้องรับมือกับกระแสกดดันรอบด้าน แน่นอนว่าเจ้าตัวเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ ทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ้อม และเสริมความว่องไว แม่นยำ เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบนเวทีครั้งนี้เจ้าตัวยังต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการปะทะ แสงอาทิตย์ นักชกรุ่นน้องดีกรีแชมป์มวยสากล ที่เพิ่งเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 100 ได้อย่างร้อนแรงภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง ด้วยการโชว์ฟอร์มเดือดกด 1 นับใส่ “ซูปาร์ เย จัน” นักสู้จากเมียนมา ก่อนจะเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไปได้ก็ถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของทั้งคู่ โดย แสงอาทิตย์ ต้องการสร้างชื่อเพื่อก้าวไปอีกระดับบนเวทีโลก ขณะที่ เสือแบล็ค ก็หวังใช้โอกาสนี้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังจากหลังชนฝา แต่เจ้าตัวก็ยังมั่นใจเต็มที่ว่าจะงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้แฟนมวยได้เห็นบนสังเวียนอีกครั้ง“แสงอาทิตย์ เป็นมวยรุ่นใหม่ที่กำลังสดและแข็งแกร่งมาก หมัดหนัก แข้งคม ไฟต์นั้นที่เขากลับมาชกมวยในรอบหลายปี ดูไม่เหมือนคนที่ห่างเวทีเลย ทุกจังหวะคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมาก” เสือแบล็ค กล่าว“ช่วงหลังแม้ผมจะแพ้ติดต่อกันหลายไฟต์ก็จริง แต่ผมไม่ได้กดดันตัวเอง เพราะผมได้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากความพ่ายแพ้ทั้ง 3 ไฟต์ที่ผ่านมา ช่วงขึ้นสุด มีคนชื่นชม แต่พอล้มมีหลายคนตำหนิ เป็นธรรมดาของชีวิตนักมวย แต่ผมเชื่อว่าชีวิตคนเราล้มได้ ต้องลุกได้ และผมกำลังพยายามลุกขึ้นมายืนอยู่ในจุดเดิมให้ได้อีกครั้ง”สำหรับ ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 โดยมีคู่เอกเป็นกาคดวลกันระหว่าง ฟิลิเป โลโบ ปะทะ กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย และยังมีคู่เดือดๆ อีกหลายคู่ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 19:30 น. ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่อง 7 เอชดี เวลา 20:30น.