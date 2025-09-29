ซ้อมโหดสู้ไว! “ก้องธรณี” เติมหมัดคม ปะทะสปีด “อัสลามจอน”

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” นักชกเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จากเพชรบูรณ์ เข้ารับการฝึกวิชามวยสากลกับครูมวยชาวต่างชาติเพื่อเตรียมรับมือกับสปีดอันจัดจ้านของ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” คู่ชกไร้พ่ายจากอุซเบกิสถานที่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Fight Night 36 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 ต.ค.นี้
เพราะรู้ดีว่าคู่ชกอย่าง “อัสลามจอน” มีจุดเด่นเรื่องความคล่องแคล่วว่องไว “ก้องธรณี” จึงเข้ารับการฝึกพิเศษกับครูมวยชาวต่างชาติเพื่อนำทักษะจากมวยสากลมาแก้ทางสปีดอันจัดจ้านของคู่ชกผู้ไม่เคยแพ้ใครตลอดการชกระดับอาชีพ 22 ไฟต์ โดยตอนนี้เขาได้ย้ายจากค่ายพีเค.แสนชัย กลับมาเก็บตัวซ้อมที่ค่ายส.สมหมาย ต้นสังกัดแล้ว
“ไฟต์นี้ผมโฟกัสเรื่องการออกอาวุธและฟุตเวิร์กให้เร็วขึ้น เพื่อรับมือกับความไวของ อัสลามจอน นอกจากนี้ ผมยังได้ฝึกหมัดกับครูมวยต่างชาติ ทำให้หมัดคมขึ้น เข้าออกไวขึ้น และได้จังหวะการชกแบบมวยสากลซึ่งสามารถปรับใช้กับมวยไทยได้ดีครับ”
“จุดอ่อนของ อัสลามจอน คือการเข้ามวยค่อนข้างหลวม ซึ่งผมจะพยายามหาจังหวะตอบโต้กลับไป รวมถึงการเล่นลูกตื๊อที่ผมถนัดกว่า น่าจะเบียดเขาได้ในเกมยาว ผมมั่นใจว่าความแข็งแกร่งเหนือกว่าแน่ และแม้ว่าเขาจะมีอาวุธหนักเคยกดน็อกคู่ชกใน ONE ลุมพินี มาแล้วถึง 4 คน แต่ผมมั่นใจว่ารับมือได้ ส่วนสไตล์การชกกวน ๆ ของเขา วิธีรับมือคืออย่าไปตกใจ และผมอาจจะมีกวนกลับไปบ้าง ต้องไปรอดูบนเวทีครับ”
ในไฟต์นี้ “ก้องธรณี” จะต้องขึ้นชกโดยวางตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ของตัวเองเป็นเดิมพัน ซึ่งเจ้าตัวให้คำมั่นสัญญาพร้อมสู้สุดใจหวังอัด “อัสลามจอน” ลงไปกองให้ได้ เพื่อยืนหยัดอยู่ในแรงกิงของรุ่นนี้ที่อัดแน่นไปด้วยนักชกระดับโลกต่อไป
“ไฟต์นี้สำคัญมาก เพราะถ้าเกิดแพ้ ผมอาจจะหลุดจากแรงกิง ผมคิดว่าไม่ผมก็เขาจะต้องถูกหามลงเปลแน่นอน ใครพลาดก่อนก็ร่วง แต่ผมจะเป็นคนส่งเขาลงเปลเอง ผมจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือ การเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ครับ”
“ถึง อัสลามจอน จะยังไม่แพ้ใครใน ONE แต่วันนั้นเขาอาจจะแพ้ผมก็ได้ เดี๋ยวไฟต์นี้ได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไง แล้วเจอกันครับ”