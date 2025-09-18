ถึงเวลาเคลียร์! “ยอดเหล็กเพชร” พร้อมซัด “ป้อมเพชร” ให้จบเรื่องค้างคา

“ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” กำปั้นร่างแกร่งจากร้อยเอ็ด พร้อมยุติกระแสดรามาจากภาคแรก ด้วยการเปิดฉากแลกเดือดกับ “ป้อมเพชร พานทองยิม” คู่ชกจากบุรีรัมย์ ให้ทุกคนหายคาใจในไฟต์รีแมตช์ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
แม้ “ยอดเหล็กเพชร” จะเอาชนะ “ป้อมเพชร” มาได้อย่างดุเดือดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง)ในการพบกันภาคแรก ในศึก ONE ลุมพินี 120 เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากรูปเกมที่ออกมาเบียดกันทุกยก อีกทั้งฝั่งผู้ชนะยังมีแผลแตกบริเวณหน้าผาก จึงทำให้มีแฟนมวยจำนวนไม่น้อยที่วิจารณ์ว่า “ป้อมเพชร” สมควรเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมากกว่า
แน่นอนว่า “ยอดเหล็กเพชร” รับรู้ถึงกระแสดรามาที่เกิดขึ้น และพร้อมยุติข้อสงสัยของทุกคน ด้วยการเปิดฉากแลกเดือดกับ “ป้อมเพชร” ในไฟต์รีแมตช์เพื่อชี้ชัดให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่ากัน
“หลังจบไฟต์ ในใจผมคิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงเราต้องได้เจอกันอีกแน่ เพราะรูปเกมออกมาสูสีมาก และสุดท้ายก็เป็นจริง รายการติดต่อมาให้รีแมตช์ทันที ผมเองก็ตอบตกลงแบบไม่ลังเล เพราะอยากกลับมาชกกับ ป้อมเพชร อีกครั้ง เพื่อเคลียร์ทุกข้อกังขาจากผลการแข่งขันครั้งแรกครับ”
“สำหรับผม ป้อมเพชร แทบไม่มีจุดอ่อนเลย ไฟต์ที่แล้วที่ผมชนะ ก็เพราะเป็นจังหวะบวกแลกกันล้วน ๆ ดังนั้น ไฟต์นี้ผมยังคงวางแผนเดินบวกเหมือนเดิม ผมเชื่อว่ารูปเกมน่าจะออกมาดุเดือดกว่าภาคแรก และถ้ามีจังหวะปิดเกม ผมก็จะทำให้ได้ เพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนและจบดรามาลงไปเลยครับ”
หลังจากได้ลิ้มลองอาวุธหนักของ “ป้อมเพชร” มาแบบเต็มอิ่มแล้ว ทำให้ “ยอดเหล็กเพชร” รู้ซึ้งเป็นอย่างดีว่าอาวุธของคู่ชกรายนี้อันตรายขนาดไหน และพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงยกที่ 2 ของภาคแรกเป็นอันขาด
“การที่ ป้อมเพชร ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกรุ่นฟลายเวต ทำให้เขาดูน่ากลัวขึ้นมาก อาวุธมีน้ำหนักกว่าเดิม ซึ่งก่อนชกผมก็ประเมินไว้แล้วว่าเขาต้องมาแบบแกร่งแน่นอน และก็เป็นอย่างที่คิดจริง ๆ อาวุธทุกลูกของเขาอันตรายมากครับ และไฟต์นี้ผมจะพยายามไม่ถอยรับมากเกินไปเหมือนช่วงยกสองของไฟต์ก่อน อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างยังต้องรอดูบนเวทีว่าเขาจะปรับแก้เกมมาแบบไหน”