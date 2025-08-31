ศึกใหญ่ไตรมาส 3 น่าดูมาก / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เปิดเผยคู่เด็ดมาแล้ว 6 คู่ สำหรับศึกใหญ่ไตรมาสที่ 3 ของปี อย่าง ONE ลุมพินี 126 ที่จะขึ้นสังเวียนชกกันในวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยมีคู่เอกเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ปะทะ หลิว เมิงหยาง กำปั้นจีนอันตราย
คู่นี้มีความสำคัญกับตัวของ "ซ้ายดารา" เป็นอย่างมาก เพราะเปรียบเสมือนไฟต์ที่จะเรียกความมั่นใจของเขาให้คืนกลับมาอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้พ่ายน็อกหมดรูปให้กับ มาซาอากิ โนอิริ ในศึก ONE 172 ที่ญี่ปุ่น
คู่ชก อย่าง หลิว เมิงหยาง แม้จะอายุยังน้อย แต่เขาผู้นี้สามารถเอาชนะคะแนนเหนือ โนอิริ มาแล้ว ซึ่งไม่ใช่งานง่ายของ ตะวันฉาย เลยแม้แต่น้อย ซึ่งหากกำปั้นซูเปอร์สตาร์ชาวไทยปราบดาวรุ่งจีนคนนี้ได้ ก็น่าจะได้ความมั่นใจคืนมามากโข และอาจได้สิทธิ์รีแมตช์กับ โนอิริ อีกคำรบก็ได้
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ ก็น่าดูเช่นกัน เป็นการขึ้นสังเวียนดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ระหว่าง อิเลียส เอ็นนาฮาชิ อดีตแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่จะรับน้อง นาบิล อานาน แชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่จะชิมลางชกคิกบ็อกซิ่งใน ONE เป็นหนแรก
ความสำคัญของคู่นี้ หาก อิเลียส เอ็นนาฮาชิ ที่ปัจจุบันรั้งแรงกิ้งอันดับ 3 ของรุ่น สามารถเอาชนะ นาบิล ได้ ก็อาจได้สิทธิ์ไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต จาก โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ส่วน นาบิล หวังคว้าตั๋วทางด่วนด้วยการเก็บชัยเหนือผู้ที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับ 3 ของกติกาคิกบ็อกซิ่ง เพื่อปูทางสู่การเป็นแชมป์โลก 2 กติกา ต่อไป
ขณะเดียวกันอีกหนึ่งแก๊งพัทยาที่จะได้ขึ้นในไฟต์การ์ดนี้เช่นกัน ได้แก่ ปตท.อภิชาติฟาร์ม ที่จะดวลกับคู่ปรับเก่า อาเลสสิโอ มาลาเทสตา กำปั้นชาวอิตาเลียน ที่ก่อนหน้านี้ ปตท. เคยเข้าป้ายเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันในรายการไทยไฟต์ พร้อมพิชิตถ้วยพระราชทาน และเข็มขัดแชมป์มาครองเมื่อช่วงปลายปี 2566
ปตท.ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่ได้เก่งแค่ในรายการไทยไฟต์เท่านั้น เพราะก่อนหน้านี้เขาประเดิม ONE ลุมพินี ไปแล้ว 1 ครั้ง ก่อนจะพ่ายแพ้ให้กับ เอเลียส อับเดลาลี นักชกฝรั่งเศส อย่างไม่เป็นเอกฉันท์ จากการเปิดหน้ารับหมัดคู่แข่งที่มากจนเกินไป
นอกจากนี้ยังได้ข่าวมาอีกว่าตัวแทนจากแก๊งพัทยาอีก 2 คน อย่าง สินสมุทร กลิ่นมี และยูนิส อานาน น้องชายของ นาบิล ก็จะได้ขึ้นชกใน ONE ลุมพินี 126 เช่นกัน แต่ต้องรอทาง ONE ประกาศคู่ชกอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ส่วนอีก 3 คู่ ที่ถูกประกาศออกมาแล้ว ก็น่าดูไม่แพ้กัน ทั้ง เสือแบล็ค ท.พราน49 ที่กำลังได้ความมั่นใจกลับคืนมาจากการเอาชนะ แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ในไฟต์ล่าสุด จะได้ขึ้นสังเวียนพบกับ เสกสรร อ.ขวัญเมือง กำปั้นจอมเก๋าที่ช่วงหลังดูจะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ยอดเหล็กเพชร กับ ป้อมเพชร ที่เคยมีดราม่าในศึก ONE ลุมพินี 120 ก็จะได้รีแมตช์กันอีกหนตามคำเรียกร้องของแฟนหมัดมวย เพราะไฟต์ก่อนหน้านี้ ยอดเหล็กเพชร เอาชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ แบบค้านสายตาแฟนๆ พอสมควร โดยในไฟต์นี้จะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครจะเหนือกว่ากัน
และเมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ ที่ช่วงหลังฟอร์มดีเหลือเกิน จะได้ขึ้นสังเวียนชกกับ แอนตาร์ คาเซม กำปั้นฝรั่งเศส-เบลารุส ที่ 4 ไฟต์หลังสุดเอาชนะนักมวยไทยมารวด โดยเพิ่งเอาชนะน็อก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี มาหมาดๆ
ทั้งนี้ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126 ยังประกาศคู่ชกไม่หมด คาดว่ายังมีนักมวยระดับท็อปของไทยได้ขึ้นชกกันอีกหลายคน คงต้องรอองค์กรประกาศไฟต์การ์ดอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้ง แต่บอกเลยว่าน่าดูทุกคู่จริงๆ