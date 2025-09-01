“แสงอาทิตย์” ชนแกร่ง “อาลี” เสริมทัพศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126

ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยอัดเพิ่มไฟต์เดือดระหว่าง “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” นักสู้ดาวรุ่งดีกรีแชมป์มวยสากล วัย 21 ปี พบกับ “อาลี โคยูนชู” จอมแกร่ง วัย 24 ปี จากตุรกี พร้อมดวลกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง 140 ป.
นับตั้งแต่เซ็นสัญญาเข้า ONE เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ชื่อของ “แสงอาทิตย์” ถูกจับตามองว่าจะสามารถสร้างชื่อตามรอยพี่เขยอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135) ได้หรือไม่ ซึ่งทาง “แสงอาทิตย์” เปิดตัวได้ดีด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ซูปาร์ เย จัน” จากเมียนมา ในศึกฉลองครบรอบ ONE ลุมพินี อีเวนต์ที่ 100 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ทั้งที่หยุดชกไปนานเกือบ 2 ปี แถมยังขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต
อย่างไรก็ตาม ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 68 “แสงอาทิตย์” ได้รับบทเรียนสำคัญ เมื่อโดน “เสือแบล็ค ท.พราน49” เล่นท่ายากฟาดแข้งกลับหลังเรียกนับได้ถึง 2 ครั้ง เมื่อครบ 3 ยก จึงตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์แบบน่าปวดใจ
ในสองไฟต์ที่ผ่านมาฟอร์มยังไม่นิ่ง “แสงอาทิตย์” จึงต้องเร่งปรับตัวและทำผลงานให้เข้าตา โดยหวังสยบแกร่ง “อาลี” เพื่อพิสูจน์ตัวว่าสามารถไปต่อได้ในสายคิกบ็อกซิ่งบนเวทีระดับโลก
ด้าน “อาลี” เจ้าของฉายา “เดอะ คิง” ถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่มีสไตล์การชกคิกบ็อกซิ่งโดดเด่น ผ่านเวทีคิกบ็อกซิ่งมามากมาย โดยเป็นเจ้าของสถิติชนะ 15 แพ้ 3 ตลอดเส้นทางอาชีพจนถึงปัจจุบัน
แม้ว่า “อาลี” ตัวในศึก ONE 100 ด้วยกติกามวยไทย แต่เขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่ออาศัยความเร็วออกอาวุธไล่ต้อน “โยตะ ชิเกะโมริ” จากญี่ปุ่น ประเดิมคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ ตอนนี้ “อาลี” เตรียมกลับมาโชว์สกิลคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในรายการนี้ โดยหวังเอาชนะนักสู้คนดังอย่าง “แสงอาทิตย์” เพื่อเก็บชัยต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 2 พร้อมกับ สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ไฟต์นี้ “แสงอาทิตย์” ต้องวางแผนแก้เกมมาให้ดีเพื่อรับมือตัวตึงสายคิกบ็อกซิ่งอย่าง “อาลี” หากต้องการพิสูจน์ตัวเอง ภารกิจนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่? แฟนมวยทั่วประเทศเตรียมส่งแรงเชียร์ไปพร้อมกัน งานนี้ได้ลุ้นกันสนุกแน่นอน!