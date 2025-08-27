ชัดทุกประเด็น! “พันธ์พยัคฆ์” เปิดใจเคลียร์ดรามาถอนหนีคู่ชก

“ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ นักชกยอดฝีมือจากสมุทรปราการ เปิดใจเคลียร์ประเด็นดรามาถอนตัวบ่อยเพราะต้องการหนีคู่ชก ก่อนจะขึ้นสังเวียนพบกับ “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” มวยไร้พ่ายจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ขึ้นคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 122 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
“พันธ์พยัคฆ์” ตกเป็นเป้าของกระแสดรามาอย่างหนัก หลังขอถอนตัวจากการขึ้นชกกับ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อม ซึ่งล่าสุดนักชกเจ้าของฉายา “ยอดมวย 3 พ.ศ.” ออกมาชี้แจงถึงแฟนมวยบางส่วนที่มักจะกล่าวหาว่าเขาจงใจถอนตัวเพื่อหนีคู่ชก
“ผมจำใจถอนชกกับ อัสลามจอน เพราะเจ็บข้อเท้าซ้าย มันไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เกิด ผมเองก็เสียใจ เพราะซ้อมหนักมาตลอดและอีกไม่นานจะได้ขึ้นเวทีแล้ว ตอนตัดสินใจถอนก็รู้ดีว่าจะถูกวิจารณ์แน่นอน ผมทำใจไว้แล้วและพยายามไม่สนใจ แม้เลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นคอมเมนต์ต่าง ๆ ในโซเชียล แต่ผมเลือกโฟกัสคนรอบตัว โดยเฉพาะเพื่อนและครอบครัวที่คอยให้กำลังใจครับ”
“ผมยืนยันว่าตลอดอาชีพนักมวย ไม่เคยถอนตัวเพื่อหนีคู่ชกแม้แต่ครั้งเดียว ถ้ากลัวจริงคงไม่ตอบรับไฟต์และซ้อมให้เหนื่อยตั้งแต่แรก ที่สำคัญถ้าขึ้นชกก็ได้เงิน ถ้าผมหนีจริงแล้วจะซ้อมฟรี ๆ ไปทำไม ผมอยากให้แฟน ๆ เข้าใจนักมวยทุกคน ไม่ใช่แค่ผม เพราะการถอนตัวไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เกิด และอยากให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเรามากกว่าครับ”
กลับมาครั้งนี้ “พันธ์พยัคฆ์” จะต้องพบกับด่านแกร่งอย่าง “อัสซาดูลาห์” นักชกเจ้าของสถิติ 9 ไฟต์ไร้พ่ายในระดับอาชีพและเก็บชัยชนะใน ONE ลุมพินีมาแล้ว 5 ไฟต์ โดยเป็นการปิดเกมคู่ต่อสู้ถึง 4 ครั้ง ซึ่งกระแสก่อนเกมหลายคนมองว่ามีโอกาสไม่น้อยที่ “พันธ์พยัคฆ์” จะต้องพ่ายแบบหมดสภาพ
อย่างไรก็ตาม ด้วยการเตรียมความพร้อมเข้าขั้นสมบูรณ์แบบบวกกับชั้นเชิงมวยไทยที่เหนือกว่า ทำให้ “พันธ์พยัคฆ์” เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถหยุดสถิติไร้พ่ายของคู่ชกได้
“อัสซาดูลาห์ เป็นมวยบู๊ที่โดดเด่นเรื่องการออกอาวุธได้รอบทิศทาง แต่จุดอ่อนที่ผมเห็นคือ ที่ผ่านมาเขายังไม่เคยเจอหมัดหรืออาวุธหนักจริง ๆ ทำให้ความทนทานอาจไม่มากนัก ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาโดนอาวุธผมแล้วจะยุบหรือไม่ เพราะไฟต์นี้ผมเสริมพลังมาเต็มที่ ตั้งใจออกให้หนักทุกลูกเพื่อทำให้เขาแหยงให้ได้ ผมยืนยันว่าจะไม่ยอมเป็นทางผ่านให้เขาง่าย ๆ แน่นอน”