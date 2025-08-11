ล้างตาแทนเพื่อน! “ยูกิ” ขอสางบัญชีแค้น “ซุปเปอร์เล็ก” ใน ONE 173

“ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งจากแดนปลาดิบ เปิดใจถึงคู่ชกรายต่อไปอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ก่อนที่จะดวลกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ศึก ONE 173 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ในอดีต “ซุปเปอร์เล็ก” เคยฝากผลงานชิ้นโบแดงไว้ ด้วยการเอาชนะ “ทาเครุ เซกาวา” เพื่อนร่วมค่ายของ “ยูกิ” มาแล้ว ซึ่งนั่นกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ยอดกำปั้นเลือดซามูไรหมายมั่นปั้นมือว่า ไฟต์นี้จะต้องล้างแค้นแทนเพื่อนให้ได้
“ผมรอมานานแล้วที่จะได้เจอกับหนึ่งในนักสู้ที่เก่งที่สุดปอนด์ต่อปอนด์ของ ONE อย่าง ซุปเปอร์เล็ก ถึงเวลาที่ผมจะล้างแค้นให้นักสู้ชาวญี่ปุ่น ไฟต์นี้ผมต้องเป็นฝ่ายชนะเท่านั้น”
นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ ONE “ยูกิ” เดินหน้าสร้างฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ปราบคู่ชกมากฝีมือมาแล้ว 2 ราย เริ่มจากการหยุดสถิติไร้พ่ายของ “เอลบรุส ออสมานอฟ” นักชกรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 109 เมื่อเดือน พ.ค. ก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ด้วยการโค่น “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต และมือวางอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE ลุมพินี 116 เมื่อกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
หลังจากที่ ONE เปิดเผยโปรแกรมการดวลเดือดระหว่าง “ยูกิ” กับ “ซุปเปอร์เล็ก” อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ ทางฝั่งยอดนักสู้ชาวญี่ปุ่นก็ไม่รอช้า ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว yozayuki_1 ถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาขึ้นสังเวียนในบ้านเกิดอีกครั้งในรอบ 1 ปี และเป้าหมายหลังจากนี้เอาไว้ว่า
“ตราบใดที่ผมยังไม่ได้รับโอกาสชิงแชมป์โลก ผมจะเดินหน้าปราบทุกคนในแรงกิงให้หมด ไฟต์นี้คือการกลับมาชกที่ญี่ปุ่นในรอบปี ฝากแฟน ๆ ช่วยส่งแรงใจให้ผมด้วยนะครับ”