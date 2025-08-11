เตือนแล้วนะ! “เปาเก่ง” ติงพฤติกรรมนักมวยแบบนี้ มีสิทธิ์โดนใบเหลืองใน ONE ลุมพินี

สิบเอก กฤษฎา พลตื้อ หรือ “เปาเก่ง” ผู้ชี้ขาดบนเวทีแห่งเวที ONE ลุมพินี เล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอนักกีฬาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันซึ่งทำให้เจ้าตัวไม่ปลื้ม พร้อมเผยมุมมองความท้าทายในอาชีพนี้ หลังรับหน้าที่อันทรงเกียรติในรายการมานานนี้แล้วกว่า 2 ปี
สำหรับ “เปาเก่ง” เคยเป็นนักมวยเก่ามาก่อน โดยใช้ชื่อในการชกว่า “แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต” ก่อนตัดสินใจแขวนนวม เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่มือจนไม่สามารถชกต่อได้ ต่อมาในปี 2562 จึงเริ่มเบนเข็มเข้าสู่บทบาทผู้ตัดสินมวยไทย ก่อนสั่งสมประสบการณ์ต่อเนื่องจนได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่ในศึก ONE ลุมพินี
นับตั้งแต่ขึ้นทำหน้าที่ครั้งแรกของรายการในศึก ONE ลุมพินี 24 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 “เปาเก่ง” ยังคงโชว์ผลงานแบบสุดความสามารถอย่างต่อเนื่องอีกหลายไฟต์จนถึงปัจจุบัน โดยในรายการ ONE Podcast EP.21 ซึ่งออกอากาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าตัวออกมาเผยถึงพฤติกรรมของนักมวยบางส่วนที่มักใช้ลูกเล่นไม่เหมาะสมบนเวที ซึ่งขัดต่อการปฏบัติตนที่ดีในฐานะนักกีฬาการต่อสู้
“นักกีฬาประเภทที่ผมไม่ชอบมากที่สุด คือพวกที่ชอบมีลูกตุกติก เช่น เวลาโดนอาวุธของคู่ชกแล้วชอบตามเข้าไปกอดและไม่ยอมปล่อย เพื่อดึงเวลาให้ร่างกายฟื้นตัวกลับมา หรือบางคนพอสู้ไม่ไหวก็หันหลังให้คู่ต่อสู้ เพื่อให้กรรมการจับแยก ซึ่งเราจะมีการลงโทษในกรณีที่นักมวยทำผิดซ้ำ ๆ ตามความเหมาะสมครับ”
นอกจากนี้ “เปาเก่ง” ยังได้เปิดใจเล่าความรู้สึกถึงการทำหน้าที่คุมเกมบนสังเวียนว่าเต็มไปด้วยแรงกดดัน ทั้งจากบรรยากาศภายในสนาม รวมถึงแฟนมวยจากทั่วโลกที่เฝ้าจับตาดูในทุกวินาทีของการแข่งขัน ซึ่งตนต้องเผชิญกับประเด็นดรามาในโลกโซเชียลมากมาย แต่ถึงอย่างนั้น “เปาเก่ง” ยังคงยืนยันว่าจะทำหน้าที่ทุกไฟต์ให้ดีที่สุดต่อไป
“ความท้าทายของอาชีพนี้คือ จะทำอย่างไรเมื่อขึ้นไปทำหน้าที่บนเวทีแล้วผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกสัปดาห์ ต้องพยายามทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับ”