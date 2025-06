นับถือสุดหัวใจ! “โจฮัน” เผยไม่เคยเห็นใครซ้อมหนักเท่า “น้องโอ๋” มาก่อน

“โจฮัน กาซาลี” เด็กระเบิดลูกครึ่งมาเลเซีย-สหรัฐอเมริกา วัย 18 ปี เปิดเผยไม่เคยเห็นใครซ้อมหนักเท่ากับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร มาก่อน หลังทั้งคู่มีโอกาสได้ซ้อมร่วมกันที่ค่าย ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์โดย “โจฮัน” ที่เลือกใช้ค่าย ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ เป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นดวลกับ “ดิเอโก ปาเอซ” คู่ชกจอมเก๋าตัวแทนสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย วัย 31 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE Fight Night 32 ที่จะถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้พบเจอระหว่างร่วมฝึกซ้อมกับ “น้องโอ๋” จนทำให้ตนถึงรู้สึกนับถือรุ่นพี่อดีตราชันมวยไทยรายนี้อย่างสุดหัวใจ“ผมนับถือ ‘น้องโอ๋’ มากจริง ๆ ดีใจที่ได้เขาเป็นคู่ซ้อม เขาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่ง ฝึกซ้อมหนัก และทุ่มเทสุด ๆ ผมไม่เคยเห็นใครซ้อมหนักเท่าเขามาก่อน เขามาที่ค่ายทุกวัน พร้อมกับภรรยาและลูกชาย ทำให้ผมรู้เลยว่า เขาไม่ได้แค่พูด แต่ลงมือทำจริงทุกอย่าง”“เขาสอนผมตลอดเพื่อให้ผมฝึกได้อย่างถูกต้อง และตอนเราเล่นเชิงกัน เขาจะช่วยผลักดันผมเสมอ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่นักสู้ระดับนี้ยังอยากเห็นผมพัฒนาและประสบความสำเร็จ”นอกจากนี้ “โจฮัน” ยังได้กล่าวถึงความยอดเยี่ยมของผลงานในไฟต์ล่าสุดของ “น้องโอ๋” ที่สามารถพลิกสถานการณ์จากตกเป็นรองในช่วงยกสอง กลับมาเบียดเข้าป้ายในยกสุดท้าย จนสามารถแก้มือเอาชนะ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ไปได้สำเร็จด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา และทะยานขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ในปัจจุบัน“ชัยชนะในไฟต์ล่าสุดของ น้องโอ๋ สุดยอดมากครับ เขาคือตำนานจริง ๆ ก่อนมา ONE เขาก็เป็นตำนานอยู่แล้ว และชัยชนะครั้งนั้นมันคลาสสิกจริง ๆ”และแม้เส้นทางใน ONE อาจทำให้ทั้งสองคนมีโอกาสถูกประกบให้เจอกันในอนาคต แต่ “โจฮัน” ก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมขึ้นชกกับไอดอลของตัวเองเด็ดขาด“ผมดู ‘น้องโอ๋’ ชกมาตั้งแต่เด็ก และตอนนี้เขาคือเพื่อนร่วมทีมของผม ถ้ารายการเสนอให้ผมเจอกับเขา ผมจะปฏิเสธทันที ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะผมไม่อยากสู้กับเขาจริง ๆ ครับ”