ไม่ลองไม่รู้! “นาบิล” มั่นใจฝ่า “อิเลียส” ปูทางลุ้นบัลลังก์ 2 กติกา

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ตัวแทนไทย-แอลจีเรีย วัย 21 ปี หวังฝ่าด่าน “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 29 ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก เปิดทางสู่เส้นทางแชมป์โลก 2 กติกาในอนาคต โดยทั้งคู่ต่อแข่งขันกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
การเผชิญหน้ากับ “อิเลียส” อดีตแชมป์โลกที่แข็งแกร่ง และปัจจุบันยังรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญหาก “นาบิล” ต้องการแจ้งเกิดในกติกานี้ ทว่าเขามั่นใจว่าจะสามารถฝ่าด่านนี้ไปได้ เพื่อเปิดเส้นทางสู่การเป็นแชมป์โลก 2 กติกาในอนาคต
“อิเลียส เป็นถึงอดีตแชมป์ในรุ่นฟลายเวต และเคยเอาชนะพี่ซุปเปอร์เล็ก มาแล้วด้วย ผมมองว่าเขาเป็นงานยากที่ผมต้องก้าวข้ามไปให้ได้ จุดแข็งเขาคือฟุตเวิร์กที่ดีและการเข้าออกที่รวดเร็ว แต่จุดอ่อนคือมักจะแผ่วปลายให้เห็น”
“ถ้าผมเอาชนะ อิเลียส ได้ ประตูสู่การชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจะเปิดออก และทำให้ผมยิ่งเข้าใกล้ความฝันมากขึ้น ผมรู้ว่าเขาเป็นนักสู้ที่เก่งมาก แต่เราจะมาเปิดสงครามกันบนเวที และสุดท้ายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ”
8 ไฟต์ที่ผ่านมา “นาบิล” ฝ่าฟันด่านต่าง ๆ และพัฒนาฝีมือจนก้าวขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ได้อย่างสง่างาม ไฟต์นี้เขาจะข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกบนสังเวียน ONE โดยตั้งใจจะแสดงให้เห็นถึงสไตล์การชกรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
“ไฟต์นี้เป็นการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งที่แตกต่างจากมวยไทย ผมเองก็ต้องปรับสไตล์การชกใหม่ แต่จะเป็นแบบไหนคงต้องรอดูบนเวที ทุกคนจะได้เห็นว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่ผมชกมวยไทยอย่างแน่นอน”