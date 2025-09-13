ยุติสัญญา! ONE ประกาศแยกทางอดีตแชมป์โลก “อเล็กซิส นิโคลัส” ร่วม 4 จอมบู๊

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ประกาศปล่อยตัว “อเล็กซิส นิโคลัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) พร้อมด้วย “รีซ แม็คลาเรน” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จากออสเตรเลีย, “โคดี เจโรม” นักกีฬามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.), “อลิส แอนเดอร์สัน” นักสู้ MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) จากสหรัฐอเมริกา และ “อาห์เหม็ด มูจตาบา” นักสู้ MMA รุ่นไลต์เวต ชาวปากีสถาน
ด้วยโควตานักกีฬาในแต่ละรุ่น และแต่ละประเภทกีฬามีจำกัด องค์กรจึงจำเป็นต้องยุติสัญญานักกีฬาที่มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น มีการแพ้หลายครั้งหรือแพ้ต่อเนื่อง เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสทำฟอร์มกลับขึ้นมาใหม่จากการแข่งขันในองค์กรอื่น อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมือ อย่างไรก็ตาม ONE ยืนยันว่าหากนักกีฬาสร้างฟอร์มที่โดดเด่นขึ้นมาได้อีกครั้ง และยังสนใจที่จะกลับเข้าสู่สังกัด ก็ยินดีต้อนรับในอนาคต
เริ่มกันที่รายแรก “อเล็กซิส นิโคลัส” แจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่จากการโค่น “รีเกียน เออร์เซล” กระชากเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาครอง ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ เม.ย. 67 แต่ต่อมาเขาต้องเสียเข็มขัดคืนให้ “รีเกียน” ในศึก ONE Fight Night 25 เดือน ต.ค. ปีเดียวกัน และล่าสุดในภาคสามของทั้งคู่ แม้ “นิโคลัส” จะมีสิทธิ์ชิงเข็มขัดแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจาก “รีเกียน” ทำเข็มขัดหล่นบนตาชั่ง แต่เขาก็เป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเสียงข้างมาก ในศึก ONE Fight Night 30 เมื่อ เม.ย. ที่ผ่านมา
คนต่อมา “รีช แม็คลาเรน” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เข้าสู่ชายคา ONE มาตั้งแต่ปี 2558 ผ่านการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด 17 ไฟต์ ครองสถิติชนะ 11 แพ้ 6
ส่วน “โคดี เจโรม” นักกีฬามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ดีกรีแชมป์ Road To ONE แคนาดา ไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างที่หวัง หลังเปิดตัวด้วยการพ่ายทีเคโอ “ลุค ลิสซีย์” ในศึก ONE Fight Night 27 เมื่อต้นปีนี้
ขณะที่ “อลิส แอนเดอร์สัน” นักสู้สาว MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เป็นอีกหนึ่งรายที่ถูกถอดออกจากบัญชีนักกีฬาหลักขององค์กรเช่นกัน เนื่องจากยังไม่อาจเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้ โดยมีผลงานชนะเพียง 1 ครั้ง แต่พ่ายไปถึง 3 ครั้งบนสังเวียนแห่งนี้
ปิดท้ายที่ “อาห์เหม็ด มูจตาบา” อีกหนึ่งนักสู้จากรุ่นไลต์เวต ที่ช่วงหลังไม่สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้ โดย 3 ไฟต์ล่าสุดพ่ายแบบไม่ครบยกทั้งหมด