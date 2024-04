เข็มขัดเปลี่ยนมือ “อเล็กซิส” นั่งแท่นราชันคิกบ็อกซิ่งคนใหม่, 3 ขุนพลไทยจูงมือหอบชัยกลับบ้าน

จบลงไปแล้วกับความเดือดรับเมษาหน้าร้อนในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.67 ที่ผ่านมา โดยปรากฏกว่าบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เลต ถูกถ่ายอำนาจจากแชมป์เก่า “รีเกียน เออร์เซล” สู่ราชันคนใหม่ “อเล็กซิส นิโคลัส” ชาวฝรั่งเศส ขณะที่ 3 ขุนพลตัวแทนชาวไทยทำผลงานเยี่ยม แท็กทีมเก็บชัยกลับบ้านถ้วนหน้าคู่เอกของรายการ “รีเกียน เออร์เซล” เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) ลงศึกป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งครั้งที่ 5 พบกับ “อเล็กซิส นิโคลัส” ผู้ท้าชิงจากฝรั่งเศส บรรยากาศเริ่มระอุตั้งแต่ช่วงต้นเกม เมื่อผู้ท้าชิงซัดหมัดขวาส่งแชมป์ก้นจ้ำเบ้าเสียนับแปดกลางยก 2 จากนั้น “รีเกียน” ไม่รอช้าตบเกียร์ห้าเร่งทำแต้มคืนอย่างหนักแต่สุดท้ายไล่ไม่ทัน ส่งให้ “อเล็กซิส” ชนะคะแนนเอกฉันท์ ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต คนใหม่คู่รอง “ไท รูโทโล” ราชันปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170 – 185 ป.) ป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งแรก พบกับ “ไอแซค มิเชลล์” จอมรัดซูเปอร์สตาร์จากออสเตรเลีย แฝดน้องตระกูลรูโทโลโชว์สกิลปล้ำขั้นเทพ หาจังหวะได้เปรียบเข้าทางด้านหลังผู้ท้าชิงและจัดซับมิชชันโดยใช้เวลาเพียง 4:43 นาทีของการแข่งขัน 1 ยก 10 นาที ป้องกันเข็มขัดครั้งแรกสำเร็จขณะที่ “เสือแบล็ค ท.พราน49” ความหวังหมู่บ้านกะเหรี่ยง ดวลแกร่ง “วลาดิเมียร์ คุซมิน” มวยหมัดจัดจ้านจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 146.5 ป. เปิดมายกแรก ต่างฝ่ายต่างพยายามจับจังหวะ “เสือแบล็ค” ลองเช็กของด้วยแข้ง ขณะที่ “วลาดิเมียร์” ใช้ความพลิ้วฟาดหมัดสลับแข้งโต้กลับ เกมการชกเป็นไปอย่างสูสีแต่ทั้งคู่ยังหาเป้าจัง ๆ ไม่เจอ สุดท้ายผู้ตัดสินเห็นพ้องชูมือให้ “เสือแบล็ค” ที่ออกอาวุธหนักชัดเจนกว่า ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพิ่มสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 6ส่วน “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” เปิดศึกภาค 2 กับคู่ปรับเก่า “ทาอิกิ นาอิโตะ” จากแดนซามูไร ในกติกาใหม่คิกบ็อกซิ่ง พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 136 ป. หลังจากที่ “เด็ดดวงเล็ก” เอาชนะมาได้ในการประลองมวยไทยครั้งก่อน โดยหลังจากดูเชิงกันในยกแรก “เด็ดดวงเล็ก” เร่งเครื่องสาดแข้ง 5G ฝ่าพายุหมัดชุดและลูกเตะสุดอันตรายของ “ทาอิกิ” จนครบ 3 ยก นักชกไทยออกอาวุธเข้าเป้าแม่นยำ แซงนำย้ำชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมชัยบนเวทีระดับโลกและในไฟต์คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตอีกหนึ่งแต้มชัยมาจาก “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” จอมบู๊ร่างเล็กใจใหญ่ ที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในศึก ONE Fight Night ปะทะ “นิโคลัส เลตเท ซิลวา” ดาวรุ่งน้องใหม่จากบราซิล ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) โดยหลังทักทายกันด้วยหมัดและแข้ง “ทรงชัยน้อย” เดินบุกสาดอาวุธหนักจนได้จังหวะฟาดหมัดใส่นักชกแซมบ้าได้นับช่วงกลางยก 2 จากนั้น นักชกไทยใช้ความแข็งแกร่งหวดแข้งสลับหมัดจะแจ้ง ชนะคะแนนเอกฉันท์หลังครบ 3 ยก เปิดตัวปังบนเวทีโลกสำหรับโบนัสอัดฉีดในศึกนี้ตกเป็นของสองพี่น้องฝาแฝด “เคด-ไท รูโทโล” และ “เบน ไทแนน” ที่โชว์ฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) รวมยอดเกือบ 5.5 ล้านบาท (ห้าล้านห้าแสนบาท ) ในอีเวนต์เดียวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่• อเล็กซิส นิโคลัส ชนะคะแนนเอกฉันท์ รีเกียน เออร์เซล vs (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)• ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน ไอแซค มิเชลล์ นาทีที่ 4:43 ของการแข่งขัน 1 ยก 10 นาที (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต 170 – 185 ป.)• เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะคะแนนเอกฉันท์ วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย แคตช์เวต 146.5 ป.)• เบน ไทแนน ชนะทีเคโอ ดุค ดิเดียร์ นาทีที่ 2:36 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225 ป. – 265 ป.)• เดนิส พูริช ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาค็อบ สมิธ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)• เคด รูไทโล ชนะซับมิชชัน ฟรานซิสโก โล นาทีที่ 4:48 ของการแข่งขัน 1 ยก 10 นาที (ปล้ำจับล็อก แคตช์เวต 180 ป.)• เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาอิกิ นาอิโตะ (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 136 ป.)• ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะซับมิชชัน วาลเมียร์ ดา ซิลวา นาทีที่ 3:34 ของยก 2 (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170 – 185 ป.)• ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ นิโคลัส เลตเท ซิลวา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)• เจเรมี ปาคาทิว ซับมิชชัน หวัง เฉ่า นาทีที่ 2:07 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)