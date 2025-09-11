ไฟลุกโตเกียว! ONE จัดหนัก อัดคู่มวยชิงแชมป์โลกเพิ่ม 3 คู่ อัปดีกรีเดือดศึก ONE 173

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศข่าวใหญ่อัดไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE เพิ่มเติมอีก 3 คู่ ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยคู่แรกจะเป็นการเปิดศึกนัดหยุดโลกระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ปะทะ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่เป็นรางวัลของผู้ชนะ
คู่ต่อมา “คริสเตียน ลี” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) และรุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) ตัวแทนสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์ จะเปิดศึกรีแมตช์ป้องกันเข็มขัดรุ่นไลต์เวตจาก “อาลิเบก ราซูลอฟ” นักสู้ไร้พ่ายจากตุรกี หลังจากภาคแรกที่เกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 26 เมื่อเดือน ธ.ค. 67 ต้องจบลงแบบ “ไม่มีผลการแข่งขัน” เนื่องจาก “คริสเตียน” พลาดทำนิ้วจิ้มเข้าตา “อาลิเบก” จนไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้ในยกที่ 2
อีกหนึ่งคู่ที่แฟน ๆ ทั่วโลกต้องเซอร์ไพรส์คือการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่าง “นาดากะ” ยอดนักสู้ขวัญใจเจ้าถิ่นที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง 39 ไฟต์ ปะทะ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” กำปั้นลูกหลานชาวศรีสะเกษ เจ้าของสถิติ 6 ไฟต์ไร้พ่ายบนสังเวียน ONE ลุมพินี ที่ไฟต์ล่าสุดพลิกล็อกเอาชนะคะแนนเสียงข้างมาก “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” และคว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 32 มาครองได้สำเร็จ
นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 คู่ที่ต้องดูคือการพบกันระหว่าง “มารัต กริกอเรียน” มวยหมัดดุจากอาร์เมเนีย ปะทะ “รูคิยะ อันโปะ” นักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น ที่จะมาโชว์ฝีมือบนเวที ONE เป็นครั้งแรก ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)
ในโอกาสนี้ นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ ได้กล่าวตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของทั้ง 4 ไฟต์ที่จะเข้ามาอัปดีกรีเดือดในศึกนี้
“เราตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับการประกาศสุดยอดไฟต์ 4 คู่นี้ ที่จะทำให้ศึก ONE 173 กลายเป็นอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่และน่าจดจำสำหรับแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่น รวมถึงผู้ชมทั่วโลก”
“การชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตที่ว่างอยู่ ระหว่างสองตำนานอย่าง ‘รถถัง’ และ ‘น้องโอ๋’ คือไฟต์ในฝันที่แฟนมวยไทยเฝ้ารอ ทั้งคู่ต่างเป็นอดีตแชมป์โลก ONE ที่เคยสร้างผลงานสุดประทับใจให้แฟน ๆ มามากมาย”
“ร่วมด้วยไฟต์รีแมตช์ ระหว่าง คริสเตียน ลี กับ อาลิเบก ราซูลอฟ เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต และยังมีนักชกชั้นนำ ได้แก่ มารัต กริกอเรียน, รูคิยะ อันโปะ, นาดากะ และ หนุ่มสุรินทร์ มาร่วมชิงชัยในรายการนี้ด้วย”
“การประกบคู่เหล่านี้สะท้อนถึงมาตรฐานระดับสูงของศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ONE และกรุงโตเกียวจะได้เป็นสักขีพยานในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง เมื่อยอดนักชกเหล่านี้ขึ้นสังเวียนในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้”
สำหรับศึก ONE 173 ถือเป็นอีเวนต์ใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศคู่ชิงแชมป์โลกไปแล้ว 3 คู่ ได้แก่ คู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จะเปิดศึกรวบเข็มขัดกับ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
ร่วมด้วยการเปิดศึกรีแมตช์ชิงบัลลังก์ ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ระหว่าง “รุง รุง” อูมาร์ คาน ราชันคนปัจจุบัน ปะทะคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” จากรัสเซีย อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ ขณะที่ “ยูยะ วากามัตสึ” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต ครั้งแรกจาก “โจชัว พาซิโอ” ราชัน ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ที่ตั้งใจข้ามรุ่นมาชิงเข็มขัด
นอกจากนี้ ยังมีทัพนักชกซูเปอร์สตาร์ ONE ตบเท้าเข้าชิงชัยอีกมากมาย ได้แก่ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย”, “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์”, “ทาเครุ เซกาวา”, “ยูกิ โยซะ”, “คานะ โมริโมโตะ
” และ “เดนิส พูริช” เป็นต้น