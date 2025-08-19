"อาเดรียน" ความภาคภูมิใจของตระกูลลี / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
อาเดรียน ลี นักสู้ดาวรุ่งสัญชาติสิงคโปร์-อเมริกัน น้องชาวคนสุดท้องแห่งตระกูลลี สร้างความฮือฮาในวงการศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน นับตั้งแต่ประเดิมเส้นทางอาชีพ MMA ในรายการ ONE เมื่อปีที่แล้ว
ในฐานะสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในตระกูลนักสู้ระดับตำนานอย่างลี นักสู้วัย 19 ปีรายนี้สร้างชื่อให้ตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในรุ่นไลท์เวท MMA ด้วยการคว้าโบนัสผลงานมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3 ครั้งติดต่อกัน
โดย อาเดรียน เปิดตัวอย่างมีสไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ก่อนเอาชนะ อันโตนิโอ มัมมาเรล ด้วยการทำซับมิชชั่นในยกที่ 2 ต่อด้วยการซับมิชชั่นใส่ นิโค คอร์เนโฆ่ นักสู้ชาวอเมริกันในยกที่ 1 ในการขึ้นสังเวียนชกที่สหรัฐฯ
และล่าสุดในศึกใหญ่ ONE 172 ที่ญี่ปุ่นช่วงต้นปี 2025 อาเดรียน ที่ยังเครื่องแรงไม่หยุด ปราบ ทาเคฮารุ โอกาวา นักสู้เจ้าถิ่น ด้วยการทำซับมิชชั่นอีกครั้งในยกที่ 1 ทำให้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง มอบโบนัสให้เขา 3 ไฟต์ติด
เจ้าของฉายา "เดอะ ฟีน่อม" ฉายแววโดดเด่นตั้งแต่เริ่มลงแข่งขันในระดับสมัครเล่น สามารถคว้าแชมป์ทั้งในกติกา MMA, คิกบ็อกซิ่ง, แพนเครชัน รวมไปถึงมวยปล้ำ มาครอง
เป้าหมายตอนนี้ของ อาเดรียน คือเขาหวังที่จะทำให้โลกได้จดจำ ตอกย้ำศักดิ์ศรีขุนศึกหมายเลข 4 ของ “ตระกูลลี” ไม่ให้เสียชื่อพี่สาว และพี่ชายทั้ง 3 ที่ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมไว้ใน วัน แชมเปียนชิพ
“ผมสนุกกับการฝึกฝนอยู่เสมอ ค่อย ๆ เพิ่มพูนทักษะการต่อสู้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และตัดสินใจว่าอยากจะเอาดีในกติกา MMA ฝีมือ จากนั้นทักษะของผมก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยช่วงอายุราว ๆ 13 ปี ตอนที่ผมคว้าแชมป์โลก MMA ระดับเยาวชนได้ เป็นตอนที่ผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผมทำได้จริงๆ” อาเดรียน กล่าว
“โชคดีที่ผมมีพี่ทุกคนที่เคยผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ มาแล้ว ผมจึงได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาเสมอ พี่ชายของผม เขาอยู่กับผมเหมือนเงาตามตัว และย้ำให้ผมมุ่งไปที่เป้าหมายเท่านั้น”
“ขณะที่ พี่แองเจลา จะคอยเตือนผมเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพจิตให้ดี ส่วนกับ พี่วิกตอเรีย เราสนิทกันมาก เพราะอายุไล่เลี่ยกัน คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของเธอที่ผมชื่นชมคือเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจมากครับ”
“ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมเข้าสู่ระดับมืออาชีพได้สักพักแล้ว ที่สำคัญคือโค้ชของผมก็มองว่าทักษะของผมพร้อมแล้วเช่นกัน หลังจากตอนนี้ที่ผมเก็บชัยมาแล้ว 3 ไฟต์ติด ผมวางแผนที่จะเป็นแชมป์โลกรุ่นไลต์เวต และอาจจะเป็นแชมป์ในสองรุ่นด้วย ตอนนี้ ผมแค่ต้องเชื่อมั่นในการฝึกซ้อมของตัวเอง และเมื่อถึงเวลา ผมพร้อมทำให้เต็มที่” น้องเล็กของตระกูลลี ปิดท้าย
ตอนนี้ อาเดรียน ลี เปรียบเสมือนหัวแก้วหัวแหวนของตระกูลลี โดยพี่คนโต แองเจลา แขวนนวมไปแล้ว ส่วนคนรอง อย่าง คริสเตียน ก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงาน ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเขาจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ แม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งแชมป์โลก MMA ONE 2 รุ่น ทั้ง ไลท์เวท และเวลเตอร์เวท ส่วนน้องคนที่ 3 อย่าง วิคตอเรีย ก็จากโลกนี้ไปแล้ว ทำให้ตอนนี้ อาเดรียน ถูกคาดหวังค่อนข้างสูง ว่าจะก้าวขึ้นมาอยู่หัวแถวของวงการคนต่อไป
ไฟต์ต่อไปของ อาเดรียน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสุดยิ่งใหญ่ คือการที่เขาจะได้ดวลกับ ไท รูโอโทโล แชมป์โลก MMA ONE รุ่นเวลเตอร์เวท ประเภทซับมิชชั่นแกรปปลิง โดยทั้งคู่จะปะทะกันในกติกา MMA รุ่นไลท์เวท ศึก ONE Fight Night 35