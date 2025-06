“ปตท.” ได้ฤกษ์เปิดตัว หลังหมดสัญญา THAI FIGHT ท้าชน “เอเลียส” ศึก ONE ลุมพินี 114

อัดความเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ในศึกนัดใหญ่ ONE ลุมพินี 114 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.นี้ โดยประกบนักสู้ที่แฟนมวยชาวไทยเรียกร้องอยากเห็นขึ้นมาลุยบนสังเวียน ONE ลุมพินี มากที่สุดคนหนึ่ง อย่าง “ปตท. ว.รุจิรวงศ์” จอมบู๊ใจเกินร้อยจากชลบุรี มาดวลกับ “เอเลียส อับเดลาลี” คู่ชกดาวรุ่งจากฝรั่งเศส ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)หลังจากตั้งตารอข่าวดีมานาน “ปตท.” พร้อมจะมาปรากฏตัวครั้งแรกบนสังเวียน ONE ลุมพินี เพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทีการแข่งขันระดับโลก ซึ่งต้องมารอติดตามกันว่ากำปั้นดีกรีอดีตแชมป์ THAI FIGHT คาดเชือก และ แชมป์มวยรอบอีซูซุคัพ ครั้งที่ 26 จะสามารถฝ่าด่าน “เอเลียส” เพื่อแจ้งเกิดตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวได้เลยหรือไม่ งานนี้แฟนมวยตัวจริงต้องไม่พลาด!สำหรับ “ปตท. ว.รุจิรวงศ์” คือหนึ่งในนักชกดาวดังจากเวทีมวย THAI FIGHT ที่มีจุดขายในเรื่องของสไตล์การชกบู๊ดุดันเปิดหน้าแลกแบบไม่มีคำว่าถอย จนทำให้มีแฟนคลับคอยติดตามผลงานอย่างมากมาย และด้วยลีลาการชกสุดเดือด จึงทำให้ “ปตท.” กลายเป็นหนึ่งในนักชกที่แฟนมวยทั่วประเทศ อยากเห็นเข้ามาวาดลวดลายบนสังเวียน ONE ลุมพินี มากที่สุดคนหนึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาด้านผลงานความสำเร็จของ “ปตท.” บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดา เพราะมาพร้อมกับดีกรีแชมป์มากมาย อาทิ แชมป์มวยรอบอีซูซุคัพ ครั้งที่ 26, แชมป์มวยคาดเชือก 3 สมัย และแชมป์มวยไทยในรูปแบบนวมใหญ่ 1 สมัย จากเวที THAI FIGHT ซึ่งต้องรอดูกันว่าประสบการณ์โชกโชนในการชกคาดเชือกของ “ปตท.” จะช่วยทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับการชกนวมเล็กเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ครั้งแรกในชีวิตได้ดีขนาดไหนในไฟต์เปิดตัวครั้งนี้ด้านน้องใหม่วัยหนุ่มสดอย่าง “เอเลียส” อายุ 22 ปี เป็นคู่ชกที่ “ปตท.” จะประมาทไม่ได้ เพราะเขามาพร้อมดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งหลายรายการและได้ชื่อว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งของประเทศฝรั่งเศส แถมยังมีสไตล์การชกบู๊ดุดันไม่แพ้ใคร บอกได้เลยว่าไฟต์นี้เขาพร้อมทุ่มสุดแรงเกิด เพราะหากสามารถเอาชนะมวยไทยดาวดังอย่าง “ปตท.” ได้ จะส่งให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วโลกในทันที