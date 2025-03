งานยากแต่เอาอยู่! "ซุปเปอร์เล็ก" ไม่หวั่น "นาบิล" เวอร์ชันใหม่ เข็มขัดมวยไทยใครอย่าแย่ง

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ยืนยันชัดเจนไม่มีหวั่นใจสำหรับการป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรก จากคู่ปรับเก่า “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว เชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ที่กำลังอยู่ในช่วงร่างทอง โดยทั้งคู่จะสู้กันภาค 2 ในศึก ONE 172 ที่จะถ่ายทอดสดความมันครั้งประวัติศาสตร์ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสังเวียน ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้ เริ่มเวลา 14.00 นสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” ในอดีตสมัยที่ยังครองแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เพียงเส้นเดียว เคยรับบทรุ่นพี่สุดโหดสอนมวย “นาบิล” ที่มาเปิดตัวครั้งแรกด้วยการเอาชนะน็อกอย่างไว ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือน มิ.ย.66 ก่อนที่หลังจากนั้นทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางนักสู้อาชีพของตัวเองโดยปัจจุบัน “ซุปเปอร์เล็ก” มีดีกรีเป็นถึงเจ้าบัลลังก์ 2 รุ่น 2 กติกา หลังคว้าเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาพาดบ่าเพิ่มอีกเส้น จากการเอาชนะน็อก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE 168 เมื่อเดือน ก.ย.67 ขณะที่ “นาบิล” ก็กำลังอยู่ในช่วงร่างทองและได้ครองเข็มขัดมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ซึ่งได้มาจากการเอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา จนทำให้ได้รับสิทธิ์ให้กลับมารีแมตช์รวบเข็มขัดกับ “ซุปเปอร์เล็ก” ในครั้งนี้ด้วยพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่งของ “นาบิล” บวกกับความมั่นใจขั้นสุดจากการเก็บชัยชนะเหนือคู่ชกรุ่นพี่มือพระกาฬมา 6 ไฟต์รวด จึงทำให้แฟนมวยส่วนใหญ่ต่างมองไปในทางเดียวกันว่าไฟต์นี้มีโอกาสไม่น้อยที่ “ซุปเปอร์เล็ก” จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ในกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกใน ONEอย่างไรก็ตาม “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวบนสังเวียนผืนผ้าใบมาอย่างโชกโชน ก็ยืนยันว่าตนไม่รู้สึกหวั่นใจกับด่านหินนี้แม้แต่น้อย พร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาสถานะเจ้าบัลลังก์ 2 รุ่น 2 กติกา เอาไว้ได้อย่างแน่นอน“แม้ช่วงหลัง นาบิล จะชนะน็อกมาบ่อยและกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ แต่ผมเชื่อว่า ผมเอาอยู่ และมีโอกาสจบไม่ครบยกสูงด้วย แต่ถ้าเกิดเกมยืดเยื้อไปจนถึง 5 ยก ผมก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่บนเวที ซึ่งผมก็มีแผนเตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้แล้วครับ”“เท่าที่ผมทราบมา คนส่วนใหญ่เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ มองว่า นาบิล จะเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร แต่ที่รู้คือผมจะทําให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ไฟต์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมต้องเจองานยาก เพราะที่ผ่านมา ผมเคยเจองานหนักกว่านี้มาเยอะครับ”“การที่ นาบิล ได้เปรียบถือเป็นเรื่องปกติเพราะเขาสูงกว่าผม บางคนมองว่าผมจะโดนแทงหน้าบ้าง โดนแทงคางจนน็อกบ้างก็มี ซึ่งผมก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้ว ต้องรอดูว่าในวันนั้น นาบิล จะได้แทงผมหรือเปล่า บางทีทุกคนอาจเห็นผมเป็นฝ่ายเดินหรือถอย หรือไม่แน่ว่าอาจจะเห็นผมเล่นฝีมือก็ได้”“ไฟต์นี้เป็นการป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทยครั้งแรกของผม ผมชกมวยไทยมาแทบจะทั้งชีวิตและเพิ่งจะได้แชมป์นี้มา ผมจึงยังไม่อยากเสียเข็มขัดไป บนเวที ต่อให้ผมจะเจ็บแค่ไหน แต่ผมไม่ยอมทิ้งตัวแน่นอน และผมเชื่อว่าจะสามารถรักษาเข็มขัดแชมป์เส้นนี้เอาไว้ได้ครับ”