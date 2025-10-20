"2XKO" เตรียมปะทะเดือดใน TGU2025 ชิงรางวัล 240,000 บาท!

"2XKO" เกมต่อสู้ใหม่ล่าสุดจาก Riot Games เตรียมเปิดศึก TGU2025 หนึ่งในรายการแข่งขันของ 2XKO: First Impact ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 พฤศจิกายนนี้ ณ The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤศจิกายนนี้
2XKO คือเกมต่อสู้ 2v2 เน้นแท็กยุคถัดไปของ Riot Games สตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลัง League of Legends และ VALORANT จับคู่กับเพื่อนหรือลุยเดี่ยวเพื่อเข้าห้ำหั่นกับแชมเปี้ยนจาก League of Legends ที่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเกมต่อสู้สุดมันส์ ด้วยงานภาพสุดตื่นตา กลไกการเล่นแสนลื่นไหล และเกมเพลย์กลยุทธ์อันลึกล้ำ 2XKO ผสานรวมทั้งการเข้าถึงได้ง่ายและความลึกล้ำด้านการแข่งขันในแบบที่ไม่เคยมีเกมต่อสู้ไหนทำมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันเจนสนามหรือหน้าใหม่ในเกมประเภทนี้ เกมต่อสู้เล่นฟรีนี้ก็จะมอบประสบการณ์แข่งขันที่ดุเดือด และสังคมภายในเกมที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณในทุกแมตช์อย่างแน่นอน
ในศึก TGU2025 ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะลงสนาม แบบ Solo หรือ แบบ Duo เพื่อพิสูจน์ฝีมือและกลยุทธ์การต่อสู้ในแบบของตัวเอง ซึ่งทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่ากันหมด ไม่ว่าใครก็สามารถกลายเป็นสุดยอดนักสู้แห่งเวทีระดับนานาชาติได้
ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดกว่า 240,000 บาท
- ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานเข้ารอบ Top 8 จะรับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท
- พิเศษ! หากแชมป์มาจากทีม Duo จะปลดล็อกโบนัสเพิ่มอีก 80,000 บาท (แต่ถ้าแชมป์เป็น Solo จะไม่ได้รับโบนัสนี้)
สมัครแข่งขันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE: @tgu.gg ผู้เล่นชาวไทยมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในประเทศ!
ประเภทบัตรเข้างาน
- Competitor Pass สำหรับผู้เข้าแข่งขัน
- Spectator Pass สำหรับผู้เข้าชม ที่สามารถร่วมทดลองเล่นเกมในงานได้
TGU2025 คือโอกาสครั้งสำคัญที่คุณจะได้ขึ้นเวทีจริง ประลองฝีมือ และสร้างชื่อในฐานะนักสู้คนแรก ๆ ของ 2XKO First Impact สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*